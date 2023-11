Le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie s’effectuera dorénavant à partir d’un seul endroit, pour éviter qu'un grand continengent de véhicules récréatifs circule derrière les cyclistes à travers la province. Cette nouvelle mouture s’établira à Québec du 14 au 16 juin 2024, ce qui signifie que pour la première fois de son histoire, le départ du Grand défi ne sera pas donné à Saguenay.

C’est dans l’arrondissement de La Baie que le départ des 13 éditions précédentes avait été donné par le fondateur de l’événement, le triathlonien Pierre Lavoie, originaire du Saguenay.

On s'est dit, si on ne peut plus se déplacer avec des campers, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un village quelque part. [...] On dit, ok on monte un immense village. [...] Donc là, on a beaucoup plus d'impact pour une région et ça permet d'éliminer tous les campers, d’être 100 % santé durable et environnement durable et que les cyclistes vivent le même genre d'excitation , a expliqué Pierre Lavoie en entrevue téléphonique après la conférence de presse, qui se tenait à Québec.

Un grand contingent de véhicules récréatifs accompagnait les cyclistes.

C’est l’empreinte environnementale des véhicules récréatifs, à raison d’un par équipe, qui n’était plus compatible avec les valeurs de l’événement.

Ça faisait trois ans que je n'étais plus capable d'avoir les campers, puis je n'avais pas de solution parce qu'on connaissait du succès. On a connu notre meilleure année l'année passée avec 223 équipes. Il y a 3 400 000 dollars amassés pour les écoles , a chiffré Pierre Lavoie.

À l'Université Laval

Plus précisément, le Grand défi s’installera sur le campus de l’Université Laval. Au fil des trois jours, les 1000 kilomètres seront divisés en 13 étapes qui auront toutes le même point de départ et d’arrivée, de jour comme de nuit.

Le Grand défi sera basé à l'Université Laval.

Déjà, lors du dernier départ en juin dernier à La Baie, Pierre Lavoie avait annoncé qu’il allait revoir la formule originale qui voyait les quelque 1000 cyclistes se relayer dans plus de 200 équipes pour franchir les 1000 kilomètres qui séparaient La Baie du point d’arrivée à Montréal.

On n'a pas le choix. Et qu’est-ce qui s'est produit après le 1000 km? Le feu a pris partout, on a été pris avec des feux de forêt, puis des inondations tout l'été. C'était le temps d'arrêter. C'était le temps de faire notre part pour l'environnement.

Bien entendu, il y a des sacrifices, puis celui qui est le plus touché de ne pas le faire dans sa région, [c’est moi]. Depuis 1999 que je pars de chez nous, que je fais des événements et que la population m'appuie. Mais je sais une chose, c'est que j'ai 330 bénévoles qui viennent du Saguenay, qui encadrent le 1000 km. Ils ont tous levé la main, ils sont tous volontaires, ils ont hâte de venir à Québec , a-t-il poursuivi.

Pierre Lavoie

Rappelons qu’en 1999, il avait lancé le premier Défi Pierre Lavoie dans le but de sensibiliser la population de sa région à l’acidose lactique, la maladie qui a lui a ravi deux enfants, et d’amasser des fonds pour la recherche , indique le site Internet du Grand défi. L’objectif de financer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines est toujours présent aujourd'hui.

Si c’est la région de Québec qui a été choisie pour la première année, l’événement devrait être accueilli ailleurs dans les années subséquentes. Selon Pierre Lavoie, le Grand défi pourrait éventuellement revenir dans sa région natale. Bien oui, c'est écrit dans le ciel , a-t-il répondu.

Il a aussi précisé qu'il a regardé des options pour partir tout de même de La Baie, mais qu'elles incluaient toutes des véhicules.

L’édition 2024 verra aussi le retour de la Boucle, où 5000 cyclistes sont attendus.