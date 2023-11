Des membres de la communauté juive de Winnipeg choqués par des graffitis antisémites

Des membres de la communauté juive de Winnipeg ont été choqués par des graffitis antisémites dessinés dans le quartier de Saint-Vital. Une résidente critique le fait que la Ville ait mis près d'une semaine à effacer les graffitis après leur signalement.

Le mari de Wendy Pendulak, une résidente du quartier Saint-Vital à Winnipeg, a contacté le service 311 dimanche dernier pour signaler des graffitis et des symboles antisémites dans le passage piétonnier de l'avenue Fermor, le tunnel Alpine.

Un employé du 311 lui aurait alors répondu que l’incident avait déjà été signalé trois jours plus tôt, soit jeudi dernier. Les graffitis n’ont toutefois été nettoyés que ce mercredi après-midi, près d’une semaine après le premier signalement.

Des graffitis et des symboles antisémites ont été dessinés dans le passage piétonnier de l'avenue Fermor, le tunnel Alpine. Photo : Radio-Canada

Pour Wendy Pendulak, la Ville a mis trop de temps avant d’effacer des murs du tunnel ces graffitis haineux, qui comprenaient des messages et des symboles injurieux, dont des croix gammées, dirigés contre la communauté juive.

Ce tunnel est emprunté quotidiennement par des enfants qui se rendent à l'école, ainsi que par les membres de la communauté. Ces images sont très blessantes et très menaçantes. C’est énervant de traverser le tunnel, quelqu’un pourrait attendre à l’autre bout , déclare-t-elle.

Cela fait plusieurs fois au cours des dernières semaines que le tunnel Alpine est vandalisé, selon la Ville de Winnipeg.

La directrice générale du Centre du patrimoine juif de l’Ouest, Belle Jarniewski, déclare que, bien que son premier appel aurait été à la police et non au 311, le dénoument de l'incident est très décevant .

Elle ne comprend pas pourquoi la personne qui était au bout du fil n’a pas jugé important de rapporter la situation au Service de police de Winnipeg. C’est pour cela que nous avons une unité des crimes haineux , ajoute-t-elle.

La directrice générale du Centre du patrimoine juif de l'Ouest, Belle Jarniewski, qualifie les graffitis dans le tunnel Alpine de « très inquiétants ». Photo : Radio-Canada

Belle Jarniewski se dit profondément attristée de savoir que certains de ses concitoyens pensent de la sorte, mais elle se dit surtout inquiète. Je n’avais jamais vu ou entendu auparavant le genre de vitriol exprimé par tant de gens de façon aussi publique et éhontée , ajoute-t-elle.

Avant le mois dernier, je ne m'étais jamais sentie en danger.

Les graffitis à caractère raciste « traités en priorité »

Selon le porte-parole du Service des travaux publics de la Ville de Winnipeg Ken Allen, les demandes d'intervention sur les graffitis sont traitées par ordre de priorité, qui est déterminé en fonction de leur gravité.

Lorsque nous sommes informés de la présence de graffitis à caractère raciste, comme dans le cas du passage souterrain pour piétons, ces graffitis sont traités en priorité et une équipe est envoyée sur place pour les effacer le plus rapidement possible, comme cela a été le cas à cet endroit au cours des dernières semaines , explique-t-il.

Ken Allen rappelle que pour qu'une équipe puisse être envoyée pour nettoyer un graffiti, il faut contacter le 311 et indiquer l’endroit où se trouve le graffiti en question.

Le site Internet de la police de Winnipeg, quant à lui, indique d’appeler les services non urgents au 204-986-7705 en cas de vandalisme ou de graffitis haineux.

La Fédération juive de Winnipeg a d'ailleurs rencontré mercredi soir des représentants du Service de police pour une présentation sur l'identification des crimes haineux ainsi que sur la sécurité de la communauté.

Avec des informations de Natalia Weichsel et Josh Crabb