Le gouvernement Legault a refusé le plan pour le tramway du maire de Québec, Bruno Marchand, prenant dorénavant les rênes d’un projet de transport structurant. À la suite de l'annonce, les réactions se sont multipliées, allant de la déception à la célébration.

Le gouvernement choisit de confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec la tâche de réaliser en 6 mois une énième étude pour déterminer le meilleur projet pour la ville de Québec. 6 mois… 6 ans… Jamais? Encore des délais évitables causés par nul autre que l’improvisation et les tergiversations de la CAQ , a réagi sur le réseau social X le député libéral André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et de mobilité durable.

C’est sous un gouvernement libéral que le projet de tramway de la Ville de Québec avait initialement vu le jour. Lorsqu’il avait été porté au pouvoir, François Legault avait ensuite promis de poursuivre sa réalisation.

Le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, ne cache pas non plus sa déception, lui qui a longtemps milité pour le projet alors qu’il était directeur général d'Accès transports viables et qui a siégé siège sur le comité directeur du Réseau structurant de transport en commun de Québec.

Pendant son gouvernement, depuis cinq ans, aucun projet majeur n’a été réalisé.

Là ce qu’on voit c’est François Legault qui vient encore une fois briser sa promesse, mettre du sable dans l’engrenage, stopper un projet sur lequel on travaille depuis des années. Je comprendrais les gens du Québec d’être profondément déçus , martèle le porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de transports et de mobilité durable.

Il va même jusqu'à parler d’une trahison et d’un abandon du gouvernement envers la population de Québec. C’est encore une patente à gosse pour ralentir le projet , soutient-il.

Dans l’arène municipale

À la Ville de Québec, la majorité des conseillers municipaux étaient des alliés du projet de tramway. Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, trouve également que le gouvernement perd du temps et de l’argent en demandant à la Caisse de dépôt de refaire le travail .

J’aurais aimé qu’on fasse preuve d’un peu plus de courage du côté du gouvernement. J’aurais aimé qu’on nous donne le feu vert sans ambiguïté afin qu’on puisse se projeter immédiatement vers les prochaines étapes , fait-elle savoir par voie de communiqué.