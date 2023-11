Cri du cœur du secteur caritatif face à la détresse sociale

Les représentants d’une douzaine d’organismes de bienfaisance se sont réunis mercredi dans les locaux de GlobalMedic à Etobicoke pour tirer la sonnette d’alarme. Ces réseaux d'aide alimentaire, sociale, communautaire ou encore de santé mentale racontent être dépassés par l’afflux de nouveaux clients lié à la hausse du coût de la vie et réclament des ressources supplémentaires et du changement.

Habitat pour l’humanité Canada, CanaDon, Banques alimentaires Canada étaient notamment présents.

Vingt pour cent des Canadiens ont actuellement recours à des services caritatifs pour répondre à des besoins essentiels comme la nourriture, le logement et les vêtements , explique le PDG de la plateforme CanaDon, Duke Chang.

Et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente. M. Chang dirige l’attention vers un sondage commandé à l’institut Ipsos, selon lequel 24 % des Canadiens s’attendent à avoir recours à ces services au cours des six prochains mois.

Selon cette enquête, parmi les personnes qui utilisent actuellement des services de bienfaisance pour répondre à leurs besoins essentiels, 7 sur 10 (69 %) déclarent que c'est la première fois qu'ils ont besoin d'accéder à des services de bienfaisance.

Plus de la moitié (54 %) affirment que c’est dû à l'augmentation du coût de la vie, suivi d'un problème de santé mentale (23 %) ou d'un problème de santé physique (23 %).

D'autres raisons incluent la perte d'emploi (19 %), la recommandation d'un professionnel de la santé (17 %), la violence domestique (10 %), la lutte contre la dépendance (9 %) ou une autre raison (4 %).

Nos 86 000 associations caritatives canadiennes, en particulier celles qui fournissent des services essentiels directement aux Canadiens, luttent contre des incendies, partout, et chaque jour. Il ne s’agit pas de problèmes nouveaux, mais de problèmes croissants.

Le secteur caritatif appelle donc les citoyens et les entreprises qui le peuvent à faire des dons, de manière pérenne de préférence, de la même manière que vous le faites déjà aujourd’hui quand vous vous abonnez à des services vidéo comme Netflix, reprend M. Chang. Pensez à vous abonner à votre cause qui vous tient le plus à cœur ou à votre organisme de bienfaisance préféré et faites en sorte d’être toujours là pour eux.

Des aides publiques jugées insuffisantes

Bien conscients que tout le monde ne peut pas s’engager à faire des dons en argent, les organismes encouragent les gens à devenir bénévoles près de chez eux.

L’appel incite aussi à une réaction à la hauteur des pouvoirs publics.

Le directeur général de la banque alimentaire Daily Bread, Neil Hetherington, remarque par exemple que les différentes prestations sociales demeurent largement insuffisantes pour vivre. Il met de l’avant l’exemple des personnes vivant avec un handicap, qui représentent 40 % de la clientèle des banques alimentaires .

Si vous bénéficiez du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, vous recevez 1305 $ par mois et le seuil de pauvreté est de 2300 $. En fait, nos lois font en sorte que les gens tombent dans la pauvreté à un rythme effarant.

Des manques liés

D’autres groupes d’aide communautaire mettent en avant qu’outre l’argent, les discriminations sont à même d’accentuer la privation des nécessités de base. C’est lié , expose la présidente de Black Mental Health Canada, Alice Wiafe.

Les problèmes de logement touchent tout le monde. Mais s'il y a une place disponible et que je me présente et que quelqu'un qui n'est pas Noir se présente aussi, je serai très probablement celui qui ne recevra pas cette place.

Ouvrir en mode plein écran Alice Wiafe est la présidente de Black Mental Health Canada. Photo : Radio-Canada / Caroline Samii-Esfahani

La Fondation canadienne des femmes se concentre sur la pauvreté et sur la violence fondée sur le sexe. Ces deux questions sont liées, souligne Suzanne Duncan, vice-présidente de la philanthropie. Nous constatons plus que jamais un taux plus élevé de violence domestique, un taux plus élevé de violence conjugale et pas seulement le nombre de personnes touchées, mais la gravité de la violence.

Mme Duncan regrette que les refuges pour femmes, débordés, se retrouvent à établir des listes d’attente de deux à trois semaines. C’est dévastateur.

Dès lors, la dégringolade est difficile à freiner.

La nourriture, les vêtements, le logement, ce sont des besoins fondamentaux. Et si cela n’est pas satisfait, une crise de santé mentale en résulte.

La tendance, c’est que tous les besoins sont en forte augmentation et c'est très alarmant , conclut Rahul Singh, de GlobalMedic.

