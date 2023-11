Évaluation foncière : une augmentation moyenne de 81 800 $ à Sainte-Brigitte-de-Laval

Avec le dépôt de son nouveau rôle d’évaluation foncière, à Sainte-Brigitte-de-Laval, les évaluations ont grimpé d’en moyenne 81 800 $, ce qui correspond à une augmentation de 31 % par rapport au rôle précédent. L’engouement des dernières années pour la municipalité s’y reflète, mais l’importante augmentation ne se traduira pas par une hausse de taxes équivalente, promet la Ville.

Plusieurs résidents se demandent comment l’évaluation a pu augmenter de façon aussi importante. Sur les réseaux sociaux, ils comparent le montant de chacune de leurs hausses.

Un résident de la municipalité, qui a emménagé il y a 5 ans, lorsque les prix des maisons étaient encore raisonnables , constate une augmentation de 114 000 $. J’avais eu une hausse d’environ 30 000 $, il y a 3 ans , remarque-t-il, en entrevue avec Radio-Canada.

Les gens ont l’impression que ça ne représente pas le marché de Sainte-Brigitte. C’est un peu surprenant , fait remarquer Anne-Marie Desrosiers, qui y réside depuis deux ans et demi. Son évaluation a monté d’environ 80 000 $.

Ariane Tremblay, la directrice générale adjointe et trésorière de la Municipalité, assure que c'est un processus rigoureux qui explique cette hausse. Sainte-Brigitte-de-Laval fait affaire avec Groupe Altus, comme tout le reste de la MRC de la Jacques-Cartier pour mener les évaluations.

C’est surtout le fait que cette année la Ville devait renouveler pour les trois prochaines années son rôle qui explique la hausse. Quand on est en dépôt de rôle, ils viennent refléter les valeurs d’un marché en juillet 2022. On était en boom immobilier, fin de pandémie et tout le monde cherchait des maisons partout , souligne Ariane Tremblay.

Comme les dépôts de rôle se font tous les trois ans, entre les dépôts, les évaluations ne sont que légèrement modifiées en fonction des grandes tendances du marché. Mais, cette fois-ci, il y avait un important rattrapage à faire.

On est un peu victime de notre popularité avec le télétravail et l’évolution du marché, on a connu un boom, côté achat de maison. Je peux dire que nos maisons sont recherchées , observe la trésorière.

Par exemple, lors du dernier exercice du genre en 2020, la hausse était de 10 %. L’écart est vraiment substantiel. C’est vraiment exceptionnel , ajoute-t-elle.

Une réduction des taux de taxation

Après avoir pris connaissance de l’augmentation, des citoyens se disent inquiets.

C’est sûr que c’est le fun de voir que son acquis prend de la valeur, mais c’est plus après de voir ce que la Ville va faire au niveau des taxes. Mettons 8 % de 400 000 $, c’est plus que 8 % de 300 000 $ , indique Anne-Marie Desrosiers.

Delphine Deguise a subi une hausse d'environ 80 000 $ pour son jumelé acheté en octobre 2022, en ayant seulement ajouté un demi-patio. L’évaluation a presque augmenté de moitié. Alors le réflexe qu’on a c’est de penser que les taxes vont augmenter de moitié , surenchérit-elle.

La directrice générale adjointe de la Municipalité explique que l’augmentation des évaluations ne se reflétera pas sur le montant de taxes à payer des résidents. Les taux de taxation vont être ajustés à la baisse pour tenir compte de la hausse du rôle. Je viens trouver ce que j’appelle mon taux d’équilibre qui me ramène à une valeur de revenu équivalente pour la municipalité , indique-t-elle.

C’est sûr que nos taux vont diminuer d’environ 30 % pour venir atténuer l’impact de la hausse des évaluations , vient-elle préciser. Ariane Tremblay avertit qu’il y aura tout de même certaines variations au niveau de la taxation, mais qu'elles seront dues à la hausse normale prévue dans le budget de 2024.

Comme elle se fie sur la moyenne des hausses pour un bien immobilier donné, il y aura aussi certaines iniquités. Ceux qui ont des augmentations d’évaluations plus hautes ou plus basses que la moyenne auront respectivement des hausses de taux de taxation plus hautes ou plus basses.

Les résidents devront attendre au mois de décembre avant de connaître la révision des taxes, lors du dépôt du budget.