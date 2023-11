Le gouvernement Trudeau déposera jeudi à 10 h son projet de loi visant à interdire le recours à des briseurs de grève pendant les conflits de travail dans les industries relevant du fédéral. Après de longues négociations, les libéraux exaucent ainsi finalement l’une des demandes contenues dans leur entente avec le Nouveau Parti démocratique (NPD).

La proposition législative vise à interdire le recours aux travailleurs de remplacement lors de grèves ou de lock-out. Elle s'appliquera aux secteurs réglementés par le gouvernement fédéral : aérien, portuaire, ferroviaire, bancaire, des télécommunications, etc.

Selon nos informations, le projet de loi bannirait notamment le recours à des sous-traitants pour effectuer le travail. Il sera donc impossible d’embaucher ou de signer de nouveaux contrats de sous-traitance pendant un conflit de travail.

L'interdiction contenue dans le projet de loi s’étendra aux briseurs de grève en télétravail.

La législation comprendra des exceptions. Le recours à des travailleurs de remplacement serait permis dans des situations comportant un risque pour la sécurité ou de dommage important à l’environnement ou à la propriété.

Le texte du projet de loi est assorti d'amendes qui pourraient s’élever jusqu’à 100 000 $ par jour pour la partie patronale si ses dispositions n'étaient pas respectées.

Le NPD avait exigé le dépôt de ce projet de loi avant la fin de l'année dans son entente avec le gouvernement libéral conclue en mars 2022. Les négociations entre les deux partis se sont intensifiées à la fin de l’été.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Une source néo-démocrate proche des discussions affirme que le NPD a réussi à colmater des échappatoires dans le projet de loi. Les néo-démocrates disent avoir précisé la définition de briseur de grève, pour empêcher des situations où des travailleurs syndiqués seraient forcés de franchir les lignes de piquetage.

Le gouvernement libéral souhaitait, selon cette source néo-démocrate, inclure une clause d’exception permettant le recours à des travailleurs de remplacement pour des raisons économiques , ce qui a finalement été écarté.

C’est clair que si on n'avait pas été à la table, ce projet de loi là n’aurait pas été aussi bon pour la protection des droits des travailleurs , fait valoir la source néo-démocrate.

Au gouvernement, une source indique que ce projet de loi va apporter stabilité et certitude dans le contexte des conflits de travail.

Au Canada, deux provinces, le Québec et la Colombie-Britannique, disposent de lois anti-briseurs de grève, mais elles ne s'appliquent pas aux secteurs qui relèvent du gouvernement fédéral.

Le conflit de travail au port de Québec, où un lock-out dure depuis plus d'un an, illustre le vide laissé par l’absence d’une législation fédérale. Des travailleurs de remplacement effectuent les tâches des débardeurs, qui ne travaillent plus depuis le 15 septembre 2022.

L’arrivée de ce projet de loi représente une lueur d’espoir pour les syndiqués. On va enfin négocier à armes égales , a réagi Nina Laflamme, représentante régionale du Syndicat canadien de la fonction publique.

L’échéancier

Combien de temps faudra-t-il pour en arriver à l’adoption finale du projet de loi? La source néo-démocrate estime que cela pourrait être fait avant le prochain budget, au printemps 2024.

Le Bloc québécois, qui a déposé à répétition des propositions législatives semblables depuis 1990, devrait logiquement l’appuyer.

Si le projet de loi du gouvernement respecte l’esprit des demandes des groupes syndicaux au Québec, il aura l’appui du Bloc québécois , a précisé Louise Chabot, porte-parole bloquiste en matière de Travail.

À la rédaction de ces lignes, le Parti conservateur n’avait pas répondu à notre demande de réaction.