L’électricité est au coeur des préoccupations de sécurité nationale à Taïwan. La petite île est particulièrement vulnérable à un blocus chinois, car la presque-totalité de ses approvisionnements en gaz, pétrole et charbon pour fabriquer de l’électricité proviennent de l’extérieur.

Dans le cadre de son virage vert, mais aussi pour assurer son indépendance énergétique, Taïwan accélère le développement des énergies renouvelables.

Malgré des conditions idéales, le secteur des éoliennes en mer n’en est qu’à ses débuts à Taïwan. Le premier projet a vu le jour il y a quatre ans et 148 autres ont été réalisés ou annoncés depuis.

L’objectif est que 20 % de l’électricité consommée à Taïwan provienne d’énergies renouvelables dans à peine deux ans. L’apport visé des parcs d’éoliennes en mer se chiffre à 5,7 gigawatts, assez pour alimenter près de six millions de résidences.

La plupart des experts doutent que les objectifs soient atteints. Plusieurs projets ont pris du retard en raison de la pandémie et d’obstacles bureaucratiques. Ces mêmes analystes prédisent que la part de l’énergie éolienne sera seulement de 2 gigawatts d’ici la fin de l’année.

Il faut faire cette transition énergétique et assurer que le réseau électrique soit plus stable , soutient Chiang Mao-Hsiung, recteur du Collège d’ingénierie de l’Université nationale de Taïwan. Ce n’est pas seulement une question énergétique. C’est aussi une question de sécurité et de défense nationale.

Le gouvernement taïwanais a comme objectif de subvenir à ses propres besoins en énergie, car le charbon et le pétrole proviennent de l’étranger. Que ferait-on si les ports devaient être fermés?

Les craintes d’invasion par la Chine ont grimpé depuis l’an dernier, particulièrement depuis les exercices militaires chinois du mois d’août 2022. L’île pourrait rapidement être plongée dans le noir en cas de blocus, stratégie que la Chine n’exclut pas.

Il faut dire que 98 % du diesel, du charbon et du gaz naturel qui alimentent les centrales électriques de Taïwan proviennent de l’étranger.

Une entreprise canadienne pilote le plus vaste projet

La question de l’indépendance énergétique de Taïwan est encore plus urgente en raison de la position stratégique de l'île sur le marché mondial. Plus de 90 % des micropuces avancées y sont conçues. La production de semiconducteurs est un secteur énergivore et Taïwan souhaite conserver sa part du marché.

Il s’agit d’une économie très vaste, un élément clé de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale qui nécessite beaucoup d’énergie, beaucoup d’électricité, affirme Mike Crawley, PDG de l’entreprise canadienne Northland Power, qui y voit une occasion d’affaires. Ces entreprises qui fournissent la planète entière avec leur haute technologie doivent réduire leur empreinte carbone.

Ouvrir en mode plein écran Vue du projet Hai Long à Taïwan Photo : Northland Power

Northland Power a déjà réalisé des projets en Europe et a entamé la construction à Taïwan de celui nommé Hai Long, un des plus importants d'Asie. Ce parc éolien en mer d’une puissance d’un gigawatt – assez pour alimenter un million de résidences – doit être en fonction d’ici trois ans.

Nous sommes en partenariat avec une entreprise de Singapour et avec l’entreprise japonaise Mitsui, qui fait des affaires à Taïwan depuis plusieurs décennies. Donc, nous pouvons embaucher de nombreux travailleurs locaux , ajoute Mike Crawley.

La formation des travailleurs pour le secteur des éoliennes en mer est d’ailleurs en plein essor à Taïwan. Un centre de formation subventionné par le gouvernement et des entreprises privées comme Taiwan Steel Group a vu le jour il y a cinq ans. Plus de 800 travailleurs sont formés chaque année.

La première année, nous n’avons formé que 40 personnes, mais aujourd’hui, des Japonais participent aussi aux ateliers , explique-t-on.

Au grand vent, près des installations portuaires de Taichung, l’ancien ingénieur Gabriel Lin apprend avec des travailleurs étrangers les rudiments de la sécurité pour œuvrer dans les parcs éoliens en mer.

J’ai réorienté ma carrière. Je veux aider Taïwan à subvenir à ses besoins énergétiques et j’aimerais que l'avenir énergétique soit vert. C’est mon rêve , dit-il.

Pour que ce rêve se réalise, la transition énergétique, qui est aussi une question de sécurité nationale, devra accélérer rapidement.