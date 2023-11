L’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent dénonce l’absence de mesures pour venir en aide aux agriculteurs dans la mise à jour économique présentée mardi par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. « Nous aussi, on subit l’inflation comme tout le monde », explique sa présidente, Nathalie Lemieux.

En entrevue à l’émission Même fréquence, celle qui est acéricultrice et productrice laitière rappelle que les coûts de production des agriculteurs ont augmenté de 27 %. Elle mentionne que la situation touche l’ensemble des productions.

Le secteur agricole est grandement touché par la hausse de tout ce dont on a besoin pour nourrir nos animaux et ensemencer nos champs. Il y a un impact important , soutient-elle.

Dans sa mise à jour économique, le gouvernement Legault a annoncé des montants de 961 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour favoriser la transition climatique.

Mme Lemieux déplore l’absence de mesures budgétaires destinées aux agriculteurs durement touchés par les aléas climatiques. Pourquoi le secteur agricole ne fait-il pas partie de cette transition-là? Pourquoi on ne pourrait pas être des acteurs importants de ces changements-là? , se questionne-t-elle.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne, a annoncé en mai dernier une somme de 100 millions de dollars afin de soutenir la relève agricole et les agriculteurs qui vivent des difficultés financières.

Déjà lors de l’annonce, l’ UPA jugeait les sommes insuffisantes. Nathalie Lemieux croit que ce programme d’aide doit être amélioré.

Oui ça peut donner un certain coup de main, mais est-ce réellement ce dont les entreprises ont besoin à l’heure actuelle? On aurait peut-être besoin que ça réponde plus rapidement aussi , fait-elle valoir.

Les agriculteurs québécois doivent par ailleurs éponger une nouvelle dépense depuis le 1er octobre 2023, soit l’imposition d’un écofrais sur certains produits agricoles, dont les plastiques.

Nos bénéfices nets sont à la baisse, mais on se voit avoir de nouveaux frais. Ce sont des dépenses supplémentaires qui ne nous amèneront pas de revenus. Ce sont de petites choses comme ça qui au bout du compte viennent affecter nos entreprises , estime Mme Lemieux.

Le ministre Lamontagne n’était pas disponible pour commenter ces revendications au moment de mettre sous presse.