Bloquer le cancer, un tir à la fois

Il y a maintenant plus d’une décennie que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) organise des matchs caritatifs. Il y a eu les chandails roses pour le cancer du sein et depuis trois ans, le circuit junior québécois participe au mouvement international Hockey Fights Cancer. L’histoire familiale de Thomas Hébert, l’un de leurs vétérans défenseurs, a poussé les Cataractes de Shawinigan à en faire davantage.

Le cancer, on dirait que c’est un sujet tabou. On ne veut tellement pas blesser les gens et s’interposer dans leur vie, que c’est difficile d’en parler avec eux , lance-t-il.

Parler de la maladie, c’est devenu un passage obligé presque récurent chez lui. Ces dernières années ont été fertiles en émotions alors que bon nombre de ses proches et de membres de sa famille ont reçu un diagnostic de cancer.

Il y en a deux ou trois qui vont super bien maintenant, mais il y a une autre personne pour qui c’est plus difficile présentement. Il se bat très fort et je suis avec lui pour le soutenir.

Il souhaitait depuis longtemps faire sa part pour la recherche et les services aux malades. Au cours des dernières semaines, il a abordé le sujet avec son entraîneur et la direction des Cataractes. Difficile de rester insensible devant son histoire qu’il tient à garder privée, par respect pour ses proches.

Publicité

On veut former une famille avec le groupe. Quand des gars partagent leur histoire personnelle, quand tu t’exposes en avant du groupe, ça soude des liens, oui, c’est sûr et certain , dit l’entraîneur-chef Daniel Renaud.

26 $ par tir bloqué

Comment appuyer collectivement la cause qui est si chère aux yeux de Thomas? Et si le concept permettait aussi d’aider l’équipe à gagner? C’est le directeur communication, marketing et gestion hockey de l’équipe qui a eu l’idée.

On a sollicité l’appui d’un commanditaire et grâce à sa participation et à la contribution financière de trois membres de l’organisation des Cataractes qui investissent personnellement dans le mouvement, nous allons remettre 26 $ pour chaque tir bloqué en défensive au cours du mois , explique Steve Turcotte.

L’équipe dispute 11 matchs en novembre. On bloque normalement autour d’une dizaine de tirs par matchs. On devrait donc en bloquer logiquement entre 100 et 150.

2:06 Le reportage de Jonathan Roberge Photo : AFP / Vincent Éthier - LCH

Effet immédiat

Bloquer un tir fait partie du jeu. Sur la patinoire, personne n’a besoin d’une cause pour se sacrifier. L’entraîneur Daniel Renaud admet toutefois qu’il sent une fébrilité différente de la part de ses ouailles.

Publicité

C’est certain que tout le monde est plus attentif aux tirs bloqués. Ça crée un effet contagieux sur le banc.

Le défenseur Jordan Tourigny est l’un de ceux qui se lèvent et hurle chaque fois qu’un coéquipier bloque un tir. On a toujours ça derrière la tête. En se sacrifiant sur la patinoire, on aide aussi une autre personne hors de la glace. C’est aussi ça notre rôle, s’impliquer dans notre communauté , dit-il.

L’équipe espère remettre un chèque de 3000 $ à une organisation qui vient en aide aux gens touchés par un cancer masculin grâce à l’initiative de Thomas Hébert.