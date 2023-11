Connie Kaldor et Aleksi Campagne partagent la scène en famille

Connie Kaldor et Aleksi Campagne sont actuellement en tournée dans l’Ouest canadien pour présenter leurs nouveaux albums respectifs. Keep going est le 18e album de Connie Kaldor, tandis que For the giving/Sans rien donner est le premier album d'Aleksi Campagne.

Mère et fils donnent conjointement un concert pour la sortie de leurs albums, dimanche 12 novembre, au West End Cultural Centre. Aleksi Campagne fera la première partie, et Connie Kaldor chantera ensuite avec toute la famille. Paul Campagne, le père d’Aleksi Campagne, ainsi que son frère seront aussi présents sur scène.

Pouvoir jouer avec Aleksi sur scène alors qu’il commence à lancer sa carrière solo, c’est de l’or , confie Connie Kaldor.

La famille joue un rôle important pour les artistes. L’environnement dans lequel a grandi Aleksi Campagne a eu une influence sur le chemin professionnel de la musique qu’il a naturellement emprunté.

Quand j'étais enfant, je pensais qu’il était normal de voyager à travers le Canada avec des guitares entre mon frère et moi sur le siège arrière de la voiture, faire un concert chaque nuit… On montait sur scène pour chanter une chanson avec eux , se remémore Aleksi Campagne.

Quand on naît dans une famille comme cela, on chante tout le temps.

Un premier album engagé pour Aleksi Campagne

Dans un style Indie Folk, Aleksi Campagne signe un double album bilingue : dix chansons sont en français, et les dix autres sont traduites en anglais.

C’était important pour moi de [le] faire dans les deux langues, car ma mère chante en anglais, et mon grand-père s’est battu pour parler le français en Saskatchewan , explique l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran L'album bilingue d'Aleksi Campagne est sorti sur les plateformes musicales le 7 juillet. Photo : Aleksi Campagne

C’est une richesse de pouvoir chanter dans les deux langues. Je peux introduire le français auprès de ceux qui parlent l’anglais et introduire l’anglais auprès de ceux qui parlent le français , poursuit-il.

Ce premier album parle de premières expériences, comme un déménagement ou un premier amour.

Connie Kaldor et Aleksi Campagne partagent un engagement dans l’écriture de leurs chansons en composant pour leurs générations sur des thématiques qui les touchent personnellement.

Nous sommes libres d’écrire ce que nous voulons et nous écrivons sur des choses qui sont importantes pour nous, comme le dérèglement climatique ou le deuil , déclare Connie Kaldor.

Cela permet de connecter personnellement avec notre public et c’est là le plaisir d’être chansonnier , ajoute Aleksi Campagne.

Un dernier concert aura lieu à Montréal, puis ce sera la fin de la tournée en famille. Aleksi Campagne partira ensuite faire une tournée seul, aux États-Unis.