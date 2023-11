25 $ pour se stationner à Sainte-Rose-du-Nord durant la saison de la pêche blanche

Cet hiver, stationner son véhicule à Sainte-Rose-du-Nord pour pêcher sur la glace coûtera 25 $ par jour. La Municipalité a pris cette décision pour compenser les dépenses que lui occasionne la pêche blanche et pour contrôler l’achalandage.

La pêche blanche, l'an dernier, a coûté à la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, en termes de déneigement et de multiples activités, environ une vingtaine de milliers de dollars et nous a rapporté à peu près zéro , a expliqué le maire Claude Riverin en entrevue lors de l'émission Place publique.

Selon l’élu, cette activité hivernale rapporterait peu de sous à cette communauté du Bas-Saguenay parce qu’on ne trouve ni station d’essence ni dépanneur sur ses quelques kilomètres carrés. Les restaurants sont pour la plupart fermés en hiver, donc il n’y a pas beaucoup de revenus de la pêche blanche. Il n’y a pas de retombées économiques , ajoute-t-il. Ce constat suscite de la grogne chez une partie des 400 habitants.

Dispendieux?

Claude Riverin affirme que 25 $ par jour est une somme raisonnable. Pour déterminer le coût du stationnement, qui était gratuit jusqu’ici, lui et son équipe ont regardé ce qui se fait ailleurs. Je ne veux pas nommer les municipalités, mais il y en a qui sont à 30 $ et plus à la journée , illustre-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin, à l'hiver 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les gens qui se stationnent lors de la saison de la pêche sont surtout des gens de l’extérieur, aux dires de Claude Riverin. Des exceptions devraient également être établies pour les citoyens.

Les gens de la population vont pouvoir accéder sans nécessairement payer parce que ce sont des gens qui peuvent avoir besoin d’accéder [au village] pour quelques heures.

Avec cette mesure, l’objectif de la Municipalité est de rembourser ses dépenses liées à la pêche hivernale, comme l’indique Claude Riverin De cette tarification-là, on aimerait bien faire que la pêche blanche soit au moins à coût nul pour la Municipalité.

La Municipalité prévoit proposer une application mobile pour faciliter le paiement des places de stationnement.

Ouvrir en mode plein écran Le village de Sainte-Rose-du-Nord, dans le Bas-Saguenay. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Saison problématique

L’hiver dernier, les citoyens ont été nombreux à se plaindre des conséquences de la pêche, indique le maire. L’afflux de nombreuses personnes, venues à bord de camions et de remorques, a causé un accaparement des places de stationnement réservées à certains Roserais et une accumulation de déchets. Les conteneurs de la Municipalité débordaient.

Ça a créé de l'insatisfaction. Il y a la gestion des déchets aussi dans les secteurs de pêche. Il faut absolument trouver des solutions pour résoudre ce problème-là.

Sainte-Rose-du-Nord serait en discussion avec la MRC du Fjord-du-Saguenay pour trouver des solutions sur ce point.

Avec les informations de Catherine Doucet