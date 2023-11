Déchets dangereux : le ministère de l’Environnement assure une surveillance à Tergeo

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, assure que le gouvernement effectue un suivi sur l'entreposage de déchets dangereux à Val-des-Sources.

Radio-Canada a appris que l’entreprise Tergeo, qui produit des lingots de magnésium, entrepose à Val-des-Sources 1 100 tonnes de déchets dangereux inflammables dans des conteneurs maritimes, soit l’équivalent du poids de 78 autobus de ville.

L’avenir de ces matières réactives demeure incertain alors que l’entreprise s’est placée en septembre dernier sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Le ministre Benoît Charette soutient que l'entreprise a encore des responsabilités tant qu'elle n'est pas sous faillite comme telle.

Le ministère continue à examiner le site et ultimement, on ne présume rien, mais s'il y avait faillite, il faudra déterminer qui est responsable du passif environnemental , poursuit-il.

L'inquiétude c'est par rapport à une éventuelle cessation des activités et il y aura une prise en charge qui sera nécessaire au niveau d'un passif environnemental, reste à savoir quel ministère l'assumerait. On est en train de regarder présentement.

Réaction du maire de Val-des-Sources

Le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, affirme qu'il n’était pas au courant de la quantité de matières entreposées par Tergeo.

Le maire précise que le service de sécurité incendie ira sous peu effectuer une inspection sur le site.

On savait qu'il y avait des matières, on ne savait pas le nombre de tonnes en tant que tel. On pense que c'est important que ce soit entreposé d'une façon sécuritaire , indique le maire.

Présentement [les déchets] sont accumulés à l'intérieur des conteneurs maritimes, c'est bien scellé. Ils ont reçu l'inspection et tout est conforme.

La responsable des communications de Tergeo a décliné notre demande d’entrevue, expliquant ne plus avoir de mandat pour cette dernière. Radio-Canada a tenté de joindre le président-directeur général de l’entreprise, François Perras, à plusieurs reprises, mais sans succès.