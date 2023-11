La gestion des feux de forêt a laissé des traces chez les élus

La démission de la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, trouve écho un peu partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

Celle qui, à 23 ans, était la plus jeune mairesse au Québec est sortie épuisée de la crise des feux de forêt de l’été dernier.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, s’est dit attristé par la nouvelle, lui qui travaillait étroitement avec Isabelle Lessard depuis l'élection municipale de 2021.

Je trouve ça malheureux, j’aimais beaucoup travailler avec Mme Lessard. Dans la région [du Nord-du-Québec], on est seulement quatre maires, donc c’est un peu comme une petite famille, il faut travailler ensemble pour sauver notre région et pour nous aider tout le monde. Malheureusement, Isabelle a quitté ses fonctions. Je trouve ça triste, mais c’est sûr que la santé est beaucoup plus importante que d’être maire ou mairesse d’une ville , mentionne M. Lafrenière.

Bien placée pour comprendre

Âgée de 28 ans, la mairesse de La Reine en Abitibi-Ouest, Fanny Dupras-Rossier, dit comprendre les difficultés vécues par Isabelle Lessard. Je suis empathique avec la mairesse de Chapais, parce que je comprends ce qu’elle a pu vivre , souligne-t-elle.

Fanny Dupras-Rossier, mairesse de la Reine, en Abitibi-Ouest. (Photo d'archives)

Je pense que personne n’est vraiment outillé pour ça. Ça nécessite une capacité à prendre des charges émotionnelles, parce que oui, il y a des émotions qui viennent avec ça. En tant que maire, on se sent en charge, c’est notre responsabilité, la sécurité des citoyens. On ne veut pas montrer qu’on est en panique, même si nous-même, on panique un peu, mais il faut cacher cette émotion pour ne pas la propager , fait observer Mme Dupras-Rossier.

Comme plusieurs élus qui ont eu à gérer la crise des feux de forêt cet été, Fanny Dupras-Rossier admet ne pas avoir été épargnée par le manque de sommeil, le stress et l’anxiété.

Énormément même, surtout quand ça pète. Les premiers jours sont vraiment très intenses parce qu’on ne sait pas quoi faire. Il faudrait qu’on sache quoi faire, mais on ne le sait pas. On apprend plein de choses sur le tas : c’est quoi l’état d’urgence? C’est quoi un plan de sécurité civile? Il y a le feu aussi qui est là, qui est un danger, et qu’on ne sait pas de quel côté il s’en va. D’une minute à l’autre, tu ne sais pas ce qu’il va se passer , expose-t-elle.

Un été difficile

Même s’il reconnaît avoir passé un été difficile, Guy Lafrenière assure qu’il va bien.

Je suis en parfaite santé et prêt à continuer. Par contre, j’avoue que cet été, il y a des nuits où je ne dormais pas et où le cerveau fonctionnait… Ça n’a pas été un bel été, vraiment pas.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, devant l'école secondaire La Concorde, à Senneterre, où des citoyens de sa ville étaient logés lors des évacuations. (Photo d'archives)

À Normétal, ce village d'Abitibi-Ouest qui a échappé de justesse aux flammes, la crise des feux de forêt a été gérée en petits comités. La directrice générale de la municipalité, Lyne Blanchet, y a joué un rôle central. Elle reconnaît que le stress vécu durant la crise a pu avoir un impact sur la santé mentale des troupes.

Mme Blanchet signale que c’est le travail d’équipe, la force de groupe, qui lui a permis de passer au travers des moments les plus difficiles.

La situation qu’on a vécue n’était pas évidente, mais j’ai eu un support inconditionnel, en particulier de deux personnes : le premier, c’est Normand Lagrange, directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest. Avec son équipe, ils ont pris en charge les demandes d’entrevues des médias locaux et nationaux, en plus de planifier les rencontres avec la SOPFEU et la sécurité civile, fait-elle valoir. Il y a aussi Luc Goudreau, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de La Sarre, qui a pris en charge tout ce qui est hébergement et les repas de nos citoyens évacués. Je ne les remercierai jamais assez. Sans leur apport, je ne sais pas comment j’aurais pu réagir.

Le stress était là. Je ne dis pas qu’il n’est plus là, parce que c’est difficile de se remettre de cette situation, mais on y va un jour à la fois.

Les feux de forêt ont sérieusement menacé le village de Normétal en juin dernier. (Photo d'archives)

Un stress qui perdure

Pour Guy Lafrenière, le stress vécu en raison des feux n'est pas disparu avec la réintégration de la ville par les citoyens.

La fatigue et le stress ne se sont pas estompés au jour 1 de la réintégration. Ç’a duré facilement tout le mois de juillet. En juillet, on savait que le feu était encore là. Je pensais à ça tous les matins, je me couchais le soir et je regardais dehors en espérant qu’il y ait de la pluie. Si je pensais à ça, c’est qu’il y avait encore un niveau de stress à l’intérieur de moi , évoque-t-il.

Lors de l’évacuation, c’est le sentiment d’impuissance devant certains questionnements des citoyens que le maire de Lebel-sur-Quévillon a trouvé le plus difficile.

Le plus tough, c’est quand j’allais voir mes citoyens à Senneterre ou à Val-d’Or. J’allais voir les citoyens à tous les deux jours, trois maximum. Tu as 350 personnes qui sont dans un gymnase pendant 18 jours. Ces gens-là venaient me voir et me demandaient : ''Monsieur le maire, quand est-ce que je peux retourner chez nous?'' Je ne le savais pas moi-même! , raconte-t-il.

Lebel-sur-Quévillon a échappé de justesse aux feux de forêt de l'été dernier. (Photo d'archives)

Beaucoup temps pour s'en remettre

Fanny Dupras-Rossier affirme pour sa part qu’elle commence à peine à se sentir elle-même, près de cinq mois après la crise.

Quand tout est devenu un peu plus calme, c’est là que la fatigue a embarqué et que le manque de motivation, plus côté professionnel, est apparu. La vie continue, tu as la fatigue des feux et le stress qui redescend. Ç'a été long, ç’a m’a pris trois mois. Ça ne fait vraiment pas longtemps que j’ai recommencé à prendre mon énergie vitale de la Fanny d’avant , confie-t-elle.

La jeune mairesse, qui est aussi entrepreneure, souligne avoir reçu de nombreuses marques de reconnaissance de la part de citoyens, ce qui la motive à poursuivre son travail.