Lorsque les changements climatiques riment avec la santé

L'érosion et la submersion côtières, les inondations, la chaleur et les vecteurs de maladie sont les phénomènes reliés aux changements climatiques qui auront les plus importantes conséquences sur la santé de la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

C’est ce que démontre le rapport intitulé Les vulnérabilités climatiques projetées pour 2050 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, qui est le résultat d’une première étude menée par la direction régionale de santé publique (DRSP) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

La Direction régionale de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine participe au projet VRAC-PARC, soit un projet d’évaluation de la vulnérabilité régionale aux changements climatiques qui vise à la conception d’un plan d’adaptation régional de santé publique au climat. Cette démarche est soutenue par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Le financement provient du Fonds d’électrification et de changements climatiques du Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec. Source : CISSS de la Gaspésie et l' INSPQ .

Les autorités de la santé y dressent la liste des conséquences potentielles des changements climatiques sur la santé, qui se font nombreuses. Il est notamment question de l’aggravation des maladies chroniques, d'insécurité alimentaire, de détresse psychologique et d'une augmentation des maladies infectieuses.

Les conclusions de l’étude font aussi état des projections climatiques qui seront attendues dans la région.

Il va y avoir plus d'inondations à cause d'une augmentation des précipitations. On va avoir un climat plus chaud aussi, donc moins de neige et moins de glace sur les berges , rappelle le directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger. Et puis on s'attend aussi à des changements dans l'habitat des différentes espèces animales qui peuvent amener certains parasites ou des nouvelles maladies comme la maladie de Lyme.

Populations vulnérables

Les changements climatiques auraient aussi un impact disproportionné, selon la DRSP , sur les personnes qui sont déjà en situation de précarité.

Les personnes plus âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes, par exemple, sont des groupes qui vont être beaucoup plus touchés par ces changements-là que d'autres personnes dans la population , précise le Dr Bonnier-Viger.

Les changements climatiques vont augmenter les écarts de santé entre les groupes , ajoute la Dre Marianne Papillon, médecin-conseil en santé durable et planétaire pour la direction de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les nouveaux arrivants, les communautés minoritaires et issues de la diversité font également partie des populations plus vulnérables, selon la Dre Papillon.

D’un côté, il y a des personnes avec plus de ressources, qui sont en meilleure santé et qui ont de meilleures conditions de vie et de l’autre, il y en a qui en ont moins, voire pas. Les changements climatiques vont venir aggraver la situation des gens dans de moins bonnes situations , ajoute-t-elle.

Les changements climatiques vont influencer le tissu social, parce qu’à force d’accumuler des crises, ça vient créer des tensions. […] Mais dans la région, le tissu social est un facteur de protection. Il y a une belle solidarité et on doit miser là-dessus.

Les particularités insulaires

Si l'étude indique que les Gaspésiens écoperont des changements climatiques, les Madelinots pourraient certes être davantage touchés.

Quand on pense au réchauffement climatique, on pense à la chaleur, mais nous, aux Îles, […] on ne souffrira pas vraiment de vague de chaleur , indique Marianne Papillon.

Cependant, ce réchauffement se traduira plutôt par la fonte des glaces sur les eaux du fleuve Saint-Laurent et par l’augmentation des tempêtes et des précipitations.

On est un peu moins le portrait classique du reste du Québec, où les enjeux sont plus reliés à la chaleur, à la qualité de l’air ou même de la maladie de Lyme. En Gaspésie, oui, ça fait partie des enjeux qui émergent, mais pas aux Îles-de-la-Madeleine , explique-t-elle.

Planifier l’adaptation

Le rapport, dont les conclusions ont été présentées mercredi, est la première étape d'une démarche qui a pour but de doter la région d'une planification régionale en la matière.

Il va falloir qu'on s'y adapte collectivement, tout le monde ensemble. On veut que ça se fasse dans une conversation plus générale, plutôt que de dire aux gens ''fais ci, fais ça''.

La direction régionale de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine veut donc entendre la population sur les mesures d'adaptation aux changements climatiques.

Pour ce faire, la DRSP consultera dès le mois de janvier la population de chaque MRC .

Les experts peuvent avoir de bonnes idées, mais je pense que les gens sur le terrain ont beaucoup de sciences de base qui vont aider [à trouver] des solutions vraiment concrètes et adaptées , avance Yv Bonnier-Viger.

La santé publique régionale indique avoir déjà commencé à prendre le pouls des organisations et des intervenants dans différents secteurs d'activité à l'automne 2022, notamment en santé, en environnement et dans la sphère municipale.

Le comité en développement durable du CISSS des Îles a également mandaté une ressource pour se pencher sur la question de la vulnérabilité des bâtiments du réseau local de santé en matière de changements climatiques.

On veut mesurer l’adaptation qu’on doit approcher pour être en mesure de continuer d’offrir des services et des soins malgré les situations de crises ou de sinistres , fait valoir Dre Papillon.

Le CISSS vise la compilation des données de ce projet en 2025.

Avec les informations de Roxanne Langlois