Le salaire de subsistance, qui permet à une famille de quatre personnes de subvenir à ses besoins, a augmenté en Colombie-Britannique par rapport à 2022, affirme un rapport du Centre canadien de politiques alternatives.

Le Centre établit le montant du salaire de subsistance chaque année avec l'organisme Living Wages for Families BC. Il correspond au taux horaire que chacun des deux parents travaillant à temps plein doit gagner pour subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes.

Ce salaire de subsistance dépend étroitement du coût de la vie.

Comme ce dernier n’est pas le même partout dans la province, le rapport (Nouvelle fenêtre) (en anglais) donne le salaire de subsistance pour chacune des 19 communautés de Colombie-Britannique qui ont participé à l’étude.

En 2023, pour le Grand Vancouver, il est ainsi de 25,68 $. L’an dernier, il était de 24,08 $. En un an, le salaire de subsistance a donc augmenté de 6,6 %.

S’il est en hausse, c’est parce qu’il doit permettre d'absorber l’augmentation du coût de la vie. Dans le Grand Vancouver, une famille de quatre personnes doit ainsi débourser 4000 $ de plus par an qu’en 2022, note le rapport.

« Vancouver, c'est vraiment cher »

Dalia Paez et son mari ont deux enfants et habitent à Vancouver. Vancouver [est] de plus en plus cher. C'est vraiment difficile pour nous , reconnaît la mère de famille qui explique être très vigilante lors des achats à l’épicerie.

Elle dit que des aides du gouvernement existent, et que l’école ne leur coûte pas grand-chose, mais que, malgré cela, la famille ne peut pas se permettre beaucoup d’activités de loisir.

Bien que l'inflation ait baissé par rapport aux sommets historiques de l'année dernière, le coût de la vie en Colombie-Britannique continue d'augmenter rapidement , commente Iglika Ivanova, économiste principale au Centre canadien de politiques alternatives et auteure principale du rapport.

La plus forte hausse à Nanaimo

Le salaire de subsistance augmente également pour les 18 autres communautés qui ont fourni des données dans le cadre de l’étude. Il est de 25,40 $ pour le Grand Victoria (+ 4,6 %), 25,20 $ pour la vallée de Cowichan (+ 7,1 %), ou encore 20,91 $ pour Kamloops (+ 9,2 %).

C’est Nanaimo qui enregistre la plus forte hausse (+ 12,9 %). Le salaire de subsistance passe ainsi de 20,26 $ à 22,87 $.

Si l’on compare les chiffres de 2023 à ceux de 2021, on note là aussi une augmentation. Elle est de 24,15 % pour le Grand Victoria, et de 25,15 % pour le Grand Vancouver.

Le salaire minimum a, lui, augmenté de 10,2 % en Colombie-Britannique entre 2021 et 2023. Il s'établit désormais à 16,75 $ de l'heure, soit près de 9 $ de moins que le salaire de subsistance calculé pour le Grand Vancouver.

Au cours des deux dernières années, l'écart entre le salaire minimum et le salaire de subsistance en Colombie-Britannique a considérablement augmenté.

Iglika Ivanova estime que les travailleurs qui ont des salaires bas devraient bénéficier d’une augmentation salariale . Cependant, selon elle, le marché du travail ne peut à lui seul résoudre toutes les insécurités économiques. Les gouvernements peuvent et doivent faire plus pour résoudre la crise du coût de la vie à laquelle les gens sont confrontés dans toute la province .

Les auteurs du rapport rappellent que le salaire de subsistance permet un niveau de vie décent, bien que très modeste . Il permet aux parents de payer les besoins essentiels, d'assurer le développement sain de leurs enfants, d'échapper à de graves difficultés financières et de participer à la vie sociale, civique et culturelle de leur communauté .

