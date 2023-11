Le rapport de la province sur les centres de consommation supervisée serait subjectif

Un rapport du gouvernement de l’Alberta qui a influencé la politique sur les centres de consommation supervisée est subjectif, selon une étude publiée lundi dans la revue médicale Canadian Journal of Public Health. Les auteurs qualifient le rapport de « pseudo-scientifique ».

Ginatta Salvalaggio, professeure de médecine familiale à l’Université de l’Alberta, et 13 autres auteurs ont signé l'étude qui critique le rapport du gouvernement albertain, publié en 2020, portant sur les impacts socioéconomiques de sept services de consommation supervisée dans la province.

Ils affirment que le rapport commandé par le Parti conservateur uni est rempli de préjugés contre les centres de consommation de drogues supervisée.

Le rapport présente des lacunes méthodologiques fondamentales et un risque élevé de partialité qui compromet gravement l’évaluation des preuves scientifiques par ses auteurs.

Il est essentiel que le rapport de la province soit retiré et que tous les auteurs ayant reçu une formation scientifique se distancient immédiatement de son contenu , indiquent les auteurs de l'étude.

Impact sur les centres de consommation supervisée

Les auteurs de l'étude affirment que les conclusions du rapport de 2020 ont servi à justifier des décisions qui mettent en péril la santé et le bien-être des personnes qui consomment des drogues, tant au Canada qu'à l'étranger .

Ginatta Salvalaggio soutient que, à la suite de la publication de tous les projets de nouveaux centres de consommation supervisée dans la province ont été annulés, ajoutant que celui-ci a même été cité dans une affaire civile à Philadelphie, aux États-Unis.

Cette affaire s'est terminée par l’interdiction de créer un centre de consommation supervisée. Le public doit comprendre qu'il s'agit d'une voie dangereuse , dit Ginatta Salvalaggio.

De son côté, le ministère provincial de la Santé avance que le rapport a eu un impact mineur sur les décisions politiques. Il assure que la décision de retirer le financement d’un centre de consommation supervisée de Lethbridge a été prise en raison d’irrégularités financières.

Nous continuons à fournir des services tels que les centres de consommation supervisée tout en veillant à la sécurité et au bien-être des communautés.

Au sujet du centre de consommation supervisée d'Edmonton qui a été fermé, Hunter Baril, un porte-parole du ministère de la Santé, dit que le gouvernement et une agence d'Edmonton essaient de trouver un nouvel emplacement.

Déterminer les sources de préjugés

L’étude soutient qu'il y a trois sources principales de préjugés dans le rapport du gouvernement.

Ainsi, le rapport présuppose que les centres de consommation supervisée sont nuisibles. Il ne présente pas de bilan équilibré des informations collectées, mais met l'accent sur des cas non prouvés par une recherche qui soutiennent la position idéologique du gouvernement et exclut tous les effets positifs sur la santé et sur la société.

L’étude du gouvernement n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les pairs. Le fait de ne pas situer les résultats dans la littérature existante qui contredit les affirmations d'une étude augmente le risque de préjugés de confirmation lors de l'élaboration des conclusions et nuit à l'élaboration de recommandations fondées sur des données probantes , affirment les auteurs de l'étude.

Un article publié en 2021 dans le Harm Reduction Journal critiquait également le rapport du gouvernement. Il lui reprochait de déformer les données de la police et de se baser sur la perception du public pour laisser entendre que les centres de consommation supervisée contribuent à l'augmentation de la criminalité, sans tenir compte des conclusions d'autres études évaluées par des pairs.

D’autres rapports ont été commandés par le gouvernement de l’Alberta, notamment sur le projet de création d’un régime de pensions ainsi que sur l’impact du développement des énergies renouvelables.

Avec les informations de La Presse canadienne