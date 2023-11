Le désenclavement de la Basse-Côte-Nord à nouveau retardé

La construction du tronçon de la route 138 qui doit relier Kegaska à La Romaine accuse du retard. Les travaux de la phase 1, entre La Romaine et la rivière Washicoutai, se concluront en 2024 plutôt que cet automne, tel qu'annoncé précédemment.

La conseillère en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable, Caroline Rondeau, indique que ces retards sont dus à des rénovations qui se sont avérées nécessaires sur d’anciens ponceaux déjà en place.

Elle mentionne que la route atteindra La Romaine d’ici quelques années, sans préciser le moment.

Il peut y avoir des retards quelconques, mais le travail se poursuit dans les bureaux , assure-t-elle.

Le ministère des Transports a amorcé les travaux préparatoires au prolongement de la route 138 à l'été 2021. Photo : Crédit : ministère des Transports du Québec

Le ministère a divisé les travaux de prolongement de la route en trois phases. Le déboisement est complété pour tout le tronçon. La construction de la phase 1, près de La Romaine, est sur le point d'être complétée. La phase 2, qui s'étend sur 21 km, est présentement à l'étape des plans et devis. L'étape des plans et devis est aussi en cours pour la phase 3 , détaille Caroline Rondeau.

Les travaux de construction de la phase 3 devraient commencer au plus tôt l'année prochaine, soit deux ans plus tard que prévu.

Selon le ministère, les retards de la phase 1 n’auront pas d'impact sur les coûts totaux estimés des travaux, qui s’élèvent à plus de 695 millions de dollars pour les deux tronçons, soit entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière.

Le projet de prolongement de la route 138 vise à relier les localités de la Basse-Côte-Nord entre elles et avec le reste du Québec. Il vise donc à assurer un lien entre Kegaska et Vieux-Fort. Au total, la route à construire fera près de 400 kilomètres. Photo : Courtoisie Marc-André Blackburn

Le chef de la communauté d’Unamen Shipu, Raymond Bellefleur, comprend la décision de Québec de retarder la fin des travaux de construction.

Raymond Bellefleur considère que le prolongement de la 138 réduira considérablement le prix des déplacements des Innus de la Basse-Côte-Nord, condamnés à voyager par avion ou grâce au Bella Desgagnés.

D'après les informations de Charles-Étienne Drouin