De la neige artificielle pour hâter les entraînements de ski à Whitehorse

Les températures ont été clémentes ces derniers jours à Whitehorse et seuls quelques flocons de neige ont parsemé les rues de la capitale. Cela n’empêche pas les jeunes athlètes du club de ski de fond de commencer leurs entraînements grâce à une piste en neige artificielle.

Le club a dépensé l’équivalent de 15 000 $ en neige artificielle en ce début de saison pour que les athlètes puissent renouer plus rapidement avec leur discipline. Pour l’entraîneur en chef du club, Graham Nishikawa, ces quelques semaines supplémentaires peuvent faire la différence.

Ça prend du temps pour être à nouveau à l'aise sur ses skis. Ils vont compétitionner à la fin du mois, dans trois semaines. Chaque heure passée sur la neige est donc un avantage , explique-t-il.

Il y a une dizaine de jours, le froid a permis de faire souffler de la neige artificielle. Avec l’aide du club de ski de fond du Yukon et de la Ville de Whitehorse, des bénévoles ont pu étendre cette neige sur 1 kilomètre de piste autour du stade , ajoute l’entraîneur en chef.

Avec cette piste enneigée, les entraînements ont pu reprendre de plus belle pour les athlètes du club de Whitehorse. Par ailleurs, une quinzaine d'entre eux participeront bientôt à une compétition de ski à Silver Star, dans la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique.

Nous venons juste de terminer un bloc intense de deux semaines où nous donnions tout à chaque pratique , explique Nicolas Giangrande, entre deux tours de piste.

À côté de lui, Finegrand Bradford dit s'entraîner à la fois au ski de patin et au ski de fond classique : Je suis plus fort et rapide en ski de patin, mais ma technique est probablement mieux en ski de fond classique parce que c’est ce que je pratique un peu plus.

Selon Environnement Canada, un redoux est attendu pour la région de Whitehorse jeudi avant que les températures recommencent à descendre. De la neige est également attendue au cours du week-end, ce qui bénéficiera certainement aux amateurs de ski.

Avec les informations de Rafsan Faruque Jugol