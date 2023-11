Cowansville se mobilise pour éviter l’expulsion d’une Nigérienne du Canada

Il est minuit moins une pour une résidente de Cowansville, originaire du Nigeria. À moins d'une intervention de dernière minute, Philomena sera renvoyée dans son pays d'origine. La communauté de Cowansville se mobilise pour qu'elle reste en Estrie et qu'elle ne prenne pas son avion vers le Nigeria prévu jeudi.

Philomena est arrivée au Canada en 2018 par le chemin Roxham en tant que demandeuse d'asile.

En septembre dernier, le ministère de l'Immigration a rejeté sa demande d'évaluation des risques avant renvoi. Le ministère estime que le Nigeria est un pays sécuritaire pour elle.

Philomena est d'avis contraire et craint pour sa sécurité si elle retourne au Nigeria puisqu'elle fait partie de la minorité chrétienne et était pasteure lorsqu'elle habitait dans son pays.

J'ai un chez-moi et un emploi [au Canada], je paie mes taxes. Je suis traumatisée. Ça m'a affecté psychologiquement et émotionnellement. Je ne vais pas bien. J'espère qu'un miracle va se produire pour moi* , espère Philomena.

Avec l'aide de l'organisme le Centre des femmes des Cantons, Philomena a multiplié les démarches pour rester au pays. Son seul espoir est d'obtenir un sursis, le temps de déposer une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires.

On a peur pour sa vie, Philomena a perdu sa fille dans ces conditions-là. Nous on veut la garder en sécurité au Canada, c'est pour ça, qu'on va le battre jusqu'à la fin avec elle.

Ouvrir en mode plein écran À moins d'une intervention de dernière minute, Philomena sera renvoyée dans son pays d'origine, le Nigeria. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Des citoyens de Cowansville se sont rassemblés jeudi soir dernier pour soutenir Philomena.

Les élus demandent au ministre de l'Immigration d'intervenir

Mercredi, une rencontre a été organisée au bureau de la députée fédérale de Brome—Missisquoi, Pascale St-Onge, qui nous a dit être en contact avec le bureau du ministre de l'Immigration, Marc Miller. La députée assure faire les suivis nécessaires pour faire avancer le dossier.

La mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, appuie également Philomena dans ses démarches. On peut crier haut et fort, on peut signifier notre intérêt à ce que ça bouge favorablement, mais on n'a pas tellement de pouvoir, mais c'est une communauté ici qui s'est mobilisée , indique la mairesse.

Quand on parle d'intégration de personnes immigrantes dans une communauté, Philomena, c'est totalement réussi.

Si c'était ma sœur, ma mère, je ne voudrais pas qu'elles vivent ça. Je ne voudrais pas qu'elles soient en situation où une fois arrivées dans leur pays, que leurs vies soient mises en jeu.

La députée bloquiste de Shefford, Andréanne Larouche, a elle aussi interpellé le ministre de l'Immigration. Le ministre, c'est entre ses mains, il doit et il peut agir , soutient-elle.

Je ne comprends pas que le site du gouvernement confirme la situation tendue du Nigeria et que dans la même semaine, on menace d'expulser Philomena.

Elle trouve paradoxal que le gouvernement canadien conseille à la population d'éviter tout voyage non essentiel au Nigeria (Nouvelle fenêtre), en raison d’importants risques d’actes terroristes et criminels, d’attaques à main armée et d’enlèvements, mais renvoie Philomena dans son pays d'origine.

Avec les informations de Marion Bérubé

* Traduit de l'anglais par Radio-Canada