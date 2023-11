Démission de la mairesse de Chapais : un appel pour plus de soutien psychologique

La démission de la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, pour cause d'épuisement professionnel à la suite de sa gestion de la crise des feux de forêt l'été dernier suscite de nombreuses réactions.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, regrette, mais comprend le départ de sa jeune collègue. Les deux femmes ont étroitement travaillé ensemble tant sur le dossier des incendies de forêt que sur d’autres dossiers touchant leur municipalité respective compte tenu de leur proximité géographique dans le Nord-du-Québec.

Je trouve dommage qu’après deux ans, elle laisse aller. Puis, je la comprends, en tout respect. J'aurais aimé continuer travailler avec elle. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Je pense que la santé doit être priorisée dans son cas , a réagi Manon Cyr.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr.

En poste depuis 2009, Manon Cyr a elle-même vécu de la fatigue dans les semaines suivant les incendies de forêt qui ont touché sa municipalité. Selon elle, les élus ne sont peut-être pas toujours conscients de la charge de travail associée à leur rôle lors de crises majeures.

À Chibougamau, plusieurs personnes sont mobilisées lorsque les mesures d’urgence sont déployées, ce qui permet de mieux répartir les tâches. Le travail du maire dans de telles situations demeure tout de même essentiel.

Le rôle d'élu municipal, ce n’est plus ce que c’était. Vous savez, il y a 30 ans, peut-être qu'on avait l'impression que le maire, c'était le G.O. [NDLR : animateur au Club Med] de la place qui prenait des photos, donnait des poignées de main, mais aujourd'hui ce n’est plus ça, donc ça fait ressortir des cas comme celui d’Isabelle, l'importance du rôle de l'élu, mais aussi de ce que ça demande comme exigence, comme travail , a indiqué la mairesse de Chibougamau.

Le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Damphousse

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sont sensibles à ce que peuvent vivre les élus. Des démarches ont été amorcées avec le gouvernement du Québec pour bonifier le programme de soutien aux élus.

On est en démarche auprès du gouvernement pour regarder les gens qui vivent de l'anxiété, qui ont des problématiques, de quelle façon on peut les accompagner. C'est une demande et on devrait l'accomplir , assure le président de la FQM , Jacques Demers.

On parle aussi d’un soutien psychologique parce qu’on n’a pas ce soutien-là. Donc c’est un élément qui est majeur [...] On a un record historique de démissions de maire et mairesse, d’élus dans la dernière année à travers le Québec. Probablement que l’adaptation aux changements climatiques joue un stress ainsi que le phénomène des réseaux sociaux qui s’est accentué avec la pandémie , a ajouté le président de l’ UMQ , Martin Damphousse.

Double défi pour les jeunes élus, selon une experte

Selon Danielle Pilette, experte en gestion municipale, la formation pour les nouveaux élus doit être améliorée pour mieux les outiller pour faire face à des crises, surtout dans les plus petites localités.

La professeure associée à l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) estime aussi qu'il y a des enjeux à se lancer en politique municipale au début de la vingtaine, comme cela a été le cas pour Isabelle Lessard, élue à l'âge de 21 ans.

Je pense que les élus dans la vingtaine qui n’ont pas déjà acquis de grandes compétences professionnelles, ce sont souvent des gens de bonne volonté qui veulent servir leur collectivité, mais l’institution municipale n’est pas vraiment appropriée pour ce niveau-là, donc parfois on sert mieux la collectivité ailleurs , a-t-elle mentionné.

La spécialiste en gestion Danielle Pilette croit qu'il faut mieux outiller les nouveaux élus en politique municipale.

Aux jeunes intéressés par cette politique de proximité, Danielle Pilette suggère de découvrir l’appareil municipal à titre de conseiller ou de conseillère pour commencer.

Interpellée dans les corridors de l’Assemblée nationale, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, s’est dite sensible à la démission de la mairesse de Chapais. Plus tard en journée, elle a confirmé que Québec cherchait une manière de soutenir davantage les élus municipaux.