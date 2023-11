Legault dit non au plan B de Marchand pour le tramway et mandate la Caisse

Le gouvernement Legault mandate la Caisse de dépôt et placement pour étudier quel serait le meilleur projet de réseau de transport structurant pour Québec. Cela signifie que le projet de tramway tel que pensé par l’administration Marchand pourrait ne jamais voir le jour.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a rencontré le premier ministre François Legault mercredi après-midi pour lui présenter son plan B pour le projet de tramway.

Celui-ci consistait en la prise en charge, par la Municipalité, du tramway. La Ville de Québec serait en quelque sorte devenue le maître d'œuvre du projet. C’est elle qui aurait été chargée de gérer les appels d’offres pour la conduction des travaux.

Bruno Marchand voulait que la Ville de Québec devienne le maître d'œuvre du projet de tramway, dont les coûts de construction sont maintenant évalués à 8,4 milliards de dollars. (Photo d'archives)

Le premier ministre a toutefois offert une fin de non-recevoir à la proposition de Bruno Marchand.

Déception

J'ai eu une très bonne discussion avec le premier ministre où on s'est parlé tous les deux dans le blanc des yeux, seuls, lui et moi, où j'ai fait la présentation du plan pour que la Ville réalise le projet de transport structurant qu'est le tramway. Ce n'est pas l'option qu'il va retenir. Évidemment, j'en suis déçu , a déclaré le maire au sortir de sa rencontre.

Quelques minutes plus tard, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable des Infrastructures et de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, ont rencontré les journalistes à leur tour.

Mme Guilbault a expliqué que la Caisse de dépôt et placement allait repartir du besoin de mobilité à Québec .

On sait tous qu'on a besoin d'un réseau de transport structurant efficace qui va convaincre les gens de l'utiliser. Donc, on part de ce besoin-là et en six mois, maximum, la Caisse va faire l'évaluation, va nous arriver avec le meilleur projet, au meilleur coût , a lancé la ministre.

Les ministres Jonatan Julien (au centre) et Geneviève Guilbault (à droite) ont rencontré les médias à l'issue de la rencontre entre Bruno Marchand et François Legault.

Jonatan Julien a indiqué que le projet de tramway présenté par Bruno Marchand ferait partie des scénarios étudiés par la Caisse. Il a assuré que son gouvernement ne souhaitait pas reporter aux calendes grecques la construction d’un réseau structurant de transport en commun à Québec.

La Caisse de dépôt, en fin de compte, est mandatée pour faire l'analyse du meilleur projet, puis on a l'engagement de la Caisse de dépôt, avec [son directeur général] Charles Émond, qu'en six mois, ça pouvait se faire, et le projet, en réalité, le plan B, ou celui qui était sur la table, va faire partie des analyses , a précisé M. Julien.

Les ministres Guilbault et Julien n’ont avancé aucun montant pour le projet que soumettra la Caisse.

