Après neuf ans sans commerce, Abram-Village retrouve son dépanneur et son dynamisme

Le dépanneur d'Abram-Village avait fermé ses portes en 2014. En 2023, deux sœurs jumelles font revivre le magasin de leur père et la petite communauté acadienne en même temps.

Pendant des années, Eric Richard, un résident d'Urbainville a fréquenté le dépanneur d'Abram-Village. Neuf ans après sa fermeture en 2014, il y a repris ses bonnes habitudes. Il y vient régulièrement pour prendre un café, un repas et déposer ses feuilles de bingo.

On avait l'habitude de l'avoir ouvert pendant un bon bout de temps puis il a fermé. C'est bon de le voir ouvert de nouveau et d'avoir cela aux alentours , explique Éric Richard.

Et il n'est pas le seul dans ce cas. Depuis le 23 octobre, les clients affluent vers le magasin acadien, situé non loin de l'aréna Évangéline. Un soutien de la communauté qui réjouit les propriétaires, Janelle et Janique Arsenault, heureuses d'avoir réouvert le magasin autrefois détenu par leur père.

Les résidents de la région savent bien qu'on ne deviendra pas millionnaire avec cette entreprise, mais cela fait du bien à la communauté, à nos enfants. En plus, on crée des emplois. C'est juste un bon service et nous sommes excitées.

Janelle et Janique Arsenault voulaient redonner vie au magasin ouvert en 2004 et fermé en 2013 par leur père.

Un dépanneur ouvert 365 jours par an

Janelle et Janique Arsenault n'ont pas hésité longtemps avant de se lancer. En moins d'un mois, elles ont transformé leur maison pour redonner vie au dépanneur.

C'était une grande maison parce qu'ici [où se trouvent les rayons NDLR ], il y avait deux chambres. On a décidé de les enlever , explique Janique Arsenault. Je voulais rouvrir le magasin que l'on aimait tant et que l'on a pas pu conserver ouvert à cause de nos enfants et de nos carrières .

Une renaissance qui attire des résidents, des travailleurs, mais aussi des élèves de l'école Évangéline. Ici, on vient chercher un café, un breuvage, des croustilles ou encore un repas.

C'est vraiment chouette d'avoir une épicerie juste à côté de l'école. Comme cela, quand tu n'as pas ton repas et que tu as besoin de quelque chose à manger ou à grignoter tu peux juste venir ici et prendre des collations.

Des dizaines d'élèves de l'école Évangéline viennent au dépanneur à pied ou en voiture pour y chercher des collations.

D'autres projets en préparation?

Face au succès, les deux sœurs jumelles ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et même si elles préfèrent rester discrètes, elles réfléchissent déjà à l'agrandissement du magasin. On a d'autres plans , déclarent-elles en rigolant.

À terme, elles espèrent que d'autres magasins ouvriront dans les alentours.

Pour notre communauté, cela serait beau de voir d'autres petites entreprises. On pourrait tous s'entraider. En plus, cela amènera des touristes.

Une nécessité pour redévelopper une région où la population est de plus en plus vieillissante.