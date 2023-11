La Colombie-Britannique agrandira cinq parcs provinciaux

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a fait l’acquisition de terres qui permettront d’agrandir cinq parcs provinciaux.

La province a acheté 109 hectares pour élargir les parcs Naikoon, dans l’archipel de Haida Gwaii, et Wells Gray, au nord de Kamloops.

La mesure concerne aussi les parcs Gladstone, près de Grand Forks, le parc du lac Bowron, à l’est de Prince George et celui du Mount Pope, près de Fort St. James.

La plus grande expansion, de 64 hectares, touche le parc Naikoon. Elle inclut une parcelle de forêts anciennes.

Dans la région de l'intérieur, plus de 33 hectares de zones humides et de forêts secondaires seront intégrés au parc Wells Gray.

L’acquisition, d’un montant total de 1,9 million de dollars, a été permise grâce à l’appui de la Fondation des parcs de la Colombie-Britannique.

Cet achat vise à améliorer la protection d’écosystèmes et d’habitats d’animaux, en plus d’augmenter l’accessibilité à des activités récréatives , a déclaré George Heyman, le ministre de l’Environnement.

Le gouvernement indique qu’il consultera les Premières Nations concernées par ces acquisitions avant d’établir légalement les zones ajoutées aux différents parcs.

En tout, la Colombie-Britannique possède plus de 640 parcs provinciaux, en plus de zones récréatives, lieux de conservation, réserves écologiques ou régions protégées qui couvrent un total de plus de 14 millions d’hectares, soit environ 14 % du territoire de la province.