Le 11 novembre prochain se tiendra le premier Gala Esports québécois, un événement francophone organisé dans l’espoir de faire sortir de son vase clos la scène compétitive vidéoludique locale.

Les fans de sport électronique, les néophytes et les gens curieux ont rendez-vous au Théâtre de la Providence, à Longueuil, pour une fin de semaine vidéoludique.

Au programme : des finales en direct de ligues québécoises des jeux de tir Valorant et Counter-Strike, mais surtout des reconnaissances pour les artisans et artisanes de l'industrie du sport électronique.

Quelque 93 finalistes se disputeront la première place dans 23 catégories de prix, allant de la création de contenus aux événements de l’année. Les gagnantes et gagnants seront sélectionnés par 16 juges de la scène locale (70 % du vote) et par des membres du public (30 % du vote).

On veut que le sport électronique soit connu non seulement par les gens de la communauté, mais aussi par tout le monde , affirme Emil Vanjaka, président et cofondateur de 5Stakk, l’entreprise qui organise ce premier Gala Esports québécois.

Un potentiel immense au Québec

Cette initiative vient donner un nouveau souffle à l’industrie locale du sport électronique. Celle-ci profitait d’un élan depuis quelques années, avec la tenue de plusieurs événements d’envergure au Québec, avant d’être mise à mal par la pandémie et la conjoncture économique, selon Carl-Edwin Michel, président-directeur général de l’entreprise ontarienne de sport électronique Northern Arena.

Le fondateur des Prix canadiens du jeu vidéo et de Northern Arena, Carl-Edwin Michel.

Beaucoup d’entreprises ont eu des difficultés, incluant Northern Arena. On a dû réduire beaucoup nos activités pour arriver à payer les factures , admet Carl-Edwin Michel.

On dit qu’on traverse l’hiver en ce moment dans le monde du sport électronique.

Les promesses étaient grandes pour le Québec : en 2016, Northern Arena avait réussi à remplir les estrades du Centre Bell à l’occasion d’un grand rassemblement vidéoludique. Le Lan ETS – un événement annuel de sport électronique en réseau – attire aussi depuis 20 ans des milliers d'adeptes, et bon nombre d'universités, de cégeps et d'écoles secondaires s’organisent autour de ligues, dans lesquelles compétitionnent des centaines de cyberathlètes.

Northern Arena a rempli le Centre Bell avec un événement de sport électronique en 2016.

Mais il n’y a rien qui rattache tout ce monde entre ces grands événements , déplore Emil Vanjaka, qui est aussi administrateur de la Fédération québécoise de sport électronique (FQSE).

Il y a de beaux projets qui se font ici et qui ne rayonnent pas assez. C’est l’une des raisons pour lesquelles on fait ce gala.

Ces réalisations locales doivent être soulignées ici pour rayonner, d’après le président de 5Stakk.

Une initiative culturelle

L’une des motivations à créer le Gala Esports québécois est culturelle : Au Québec, on n’avait rien qui se faisait en français , souligne Emil Vanjaka.

Depuis trois ans, l'industrie vidéoludique peut compter sur les Prix canadiens du jeu vidéo, organisés par Northern Arena, qui compte aussi quatre catégories pour les artisans et artisanes du sport électronique.

Emil Vanjaka a aussi cofondé l'équipe de sport électronique Esports.

Or, la cérémonie n’est diffusée qu’en anglais, un choix que comprend Emil Vanjaka, qui défend l’idée que même si le public québécois est plus petit, il est plus engagé .

Carl-Edwin Michel partage cet avis, soulignant le cas unique du Québec , hôte de la grande majorité des studios au pays : Le Québec a toujours eu son propre star-système. […] Je ne verrais pas l’Alberta ou d’autres provinces lancer un gala distinct comme celui-ci.

Une industrie tissée (trop) serrée?

Mais malgré les succès des dernières années, la communauté québécoise de sport électronique reste petite, selon Carl-Edwin Michel. Va-t-il y avoir assez de gens à nommer tous les ans? se questionne-t-il, bien qu’il aimerait voir cette initiative réussir pour faire découvrir à d’autres cette discipline et encourager le financement.

Cette étroitesse des liens fait également en sorte que l’organisateur même de l’événement, Emil Vanjaka, fait partie des personnes nommées dans la catégorie Plus grande contribution à la scène esports de son propre gala.

Je ne suis pas sur le panel de juges qui décide des gagnants ni des finalistes , assure-t-il, ajoutant que le processus de nomination se fait par le public, ce qui signifie qu’une personne a soumis sa candidature.

La dernière chose que je cherche en créant ce type d'événement, c'est de mettre l’accent sur moi. [Je veux] plutôt [le mettre] sur toutes les autres personnes qui s'impliquent dans la communauté et qui méritent d'être soulignées et célébrées.

Carl-Edwin Michel se permet aussi une petite critique en dénonçant le manque de diversité dans les gens en lice pour un prix, avec l’absence, notamment, de la communauté de joueurs et joueuses de combats, très multiculturelle et bien présente à Montréal .

Le président de 5Stakk fait le même constat : Si l'initiative continue, elle prendra plus d'ampleur et on espère que d’autres communautés participeront [au processus de nomination des candidats et candidates] la prochaine fois.