La coroner demande de mieux accompagner ceux qui se font refuser l’aider médicale à mourir

La coroner recommande un meilleur accompagnement des personnes qui se font refuser l’aide médicale à mourir dans un rapport d’investigation portant sur le suicide d’une aînée sherbrookoise de 80 ans en hiver 2022.

Cette personne avait demandé à deux reprises l’aide médicale à mourir, soutient la coroner Kathleen Gélinas dans son rapport.

Je constate qu’il n’y a eu aucune évaluation du risque suicidaire, [...] et aucun suivi n’a été effectué en lien avec cette détresse où elle exprime qu’elle veut mourir , souligne le document.

La défunte a laissé à son domicile une lettre faisant état de sa perte d’autonomie et des difficultés à obtenir l’aide médicale à mourir .

Je suis très préoccupée par ces situations où des personnes âgées mettent fin à leurs jours dans les cas où l’aide médicale à mourir a été demandée. Au cours des derniers mois, il y a eu une accessibilité accrue à celle-ci. Pourtant, il existe toujours des situations pour lesquelles il y aura des refus dans les cas où les critères ne seront pas satisfaits , fait remarquer la coroner.

D’autres recommandations similaires

Ce n’est pas la première fois que Kathleen Gélinas émet de telles recommandations. Elle avait écrit deux rapports similaires en 2019.

Ça n’a pas beaucoup changé depuis mes derniers rapports [...]. Je m’attends du CHUS, du CIUSSS, qu’on développe de l’expertise, qu’on offre du soutien à nos aînés. C’est ce que j’avais recommandé en 2019, c’est ce qu’on m’avait assuré qu’on mettrait en place, qu’il y aurait des formations pour nos médecins , a martelé Me Gélinas en entrevue à Par ici l’info.

Il faut qu’on oriente le demandeur d’aide médicale à mourir qui se fait refuser vers des services. Il faut qu’on mette rapidement en place un filet de sécurité, comme on le fait lorsque quelqu’un se déplace à l’urgence avec l’idée de mettre fin à ses jours.

Dans ce contexte, le médecin qui reçoit cette demande devrait évaluer le risque suicidaire. En effet, demander l’aide médicale à mourir est, selon moi, une expression claire d’une personne désirant que sa vie prenne fin. Mais le médecin qui la reçoit, au-delà des connaissances théoriques de la démarche, est-il en mesure de soutenir psychologiquement son patient et de s’assurer des besoins du patient à cet égard? se demande-t-elle.

La directrice générale du centre de prévention du suicide JEVI, Tania Boilard, abonde dans le même sens que la coroner.

En cas de refus [de l’aide médicale à mourir], qu'est-ce qui est mis en place ensuite? Est-ce qu’il y a vraiment un plan concret pour soutenir cette personne-là, qui est visiblement à un certain niveau de détresse si elle en vient à vouloir demander l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'on continue de s'intéresser à cette détresse-là et à comment la personne va pouvoir finir sa vie de façon à ce que ce soit satisfaisant pour elle? énumère-t-elle.

Je pense qu'on devrait vraiment toujours essayer d'ouvrir la porte à ce que la personne nous en parle, puis à ce moment-là, faire les références nécessaires vers un centre de prévention du suicide, qui va pouvoir prendre en charge cette personne-là puis essayer de la faire cheminer positivement , ajoute-t-elle.

Contacté par Radio-Canada, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a transmis ses condoléances aux proches de la défunte. Il a par ailleurs répondu par courriel qu’ une politique de prévention du suicide a été adoptée en 2022 et un comité d’amélioration continue sur le sujet a été mis en place dans l’établissement. [...] Une formation a aussi été offerte aux médecins et aux travailleurs sociaux afin de leur rappeler les bonnes pratiques en matière d’évaluation du risque suicidaire.

Ressources insuffisantes, selon un médecin

Le Dr Benoît Heppell, médecin de famille au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, rappelle qu’ il y a toutes sortes d’autres ressources psychosociales, travailleurs sociaux qui peuvent accompagner ces gens-là, mais c’est clair qu’en termes de suivi santé mentale, on n’a pas assez de ressources. C’est évident : il faudrait référer ces gens-là, qui manifestent vouloir mourir, à des ressources psychosociales, et les ressources sont insuffisantes.

Il croit par ailleurs que le pourcentage de personnes qui se font refuser l’aide médicale à mourir est peu élevé, mais que les critères qui y sont liés devront éventuellement être réfléchis.

Souvent, chez les personnes âgées, elles accumulent des maladies, dont de l’arthrose sévère, des douleurs chroniques, des pertes d’autonomie, mais n’ont pas la fameuse maladie grave incurable qui nous permettrait de dire oui à l’aide médicale à mourir. Le simple vieillissement n’est pas toujours suffisant pour dire oui à une demande d’aide médicale à mourir, et c’est là qu’on laisse passer des gens qui sont souffrants, qui ne sont pas bien, qui ont peut-être perdu des proches, qui ont des souffrances psychosociales, spirituelles ou physiques, mais qui n’ont pas tous les critères , constate-t-il.

C’est sûr qu’éventuellement, il va falloir les élargir [les critères]. On voit beaucoup de patients du grand âge qui nous disent "moi, j’ai fait ma vie." Ils ne sont pas toujours déprimés, ils ne sont pas toujours suicidaires. Ils disent "je n’ai plus rien à accomplir et j’aimerais passer à autre chose, je n’ai plus de qualité de vie", et on ne peut pas leur offrir ça. Il va falloir se poser collectivement la question là-dessus, sur le vieillissement comme tel, qui amène parfois des gens à vouloir mettre fin à leurs jours, mais pour l’instant, on ne peut pas.