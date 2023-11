Noah Deschambault a été couronné champion manitobain de la catégorie Junior A de moto hors route. Du haut de ses 12 ans, le jeune garçon originaire de Saint-Lazare a dominé dans sa catégorie d'âge au championnat de l'association Manitoba Dirt Riders.

Il est monté sur la plus haute marche du podium lors du banquet de fin de saison de l'organisation samedi dernier, à Brandon.

Ouvrir en mode plein écran Pour se préparer aux courses, Noah Deschambault n'a qu'à mettre le nez dehors. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Tout a commencé il y a sept ans. Il y avait une course près du village et on a décidé d'aller voir. J'ai participé à la course, puis j'ai eu la première place. Ensuite, on est allés à chaque autre course à laquelle on pouvait aller. Je me plaçais toujours sur le podium , raconte-t-il.

Au-delà de l’adrénaline et de la fierté, le jeune champion aime le sentiment de dépassement de soi qui lui vient avec la moto hors route.

Radio-Biblio : Des ailes pour notre région Consulter le dossier complet Radio-Biblio : Des ailes pour notre région Consulter le dossier complet Suivre Suivre

J'aime vraiment les différents défis, quand je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose ou non, comme si je dois monter une grosse colline que je n'ai jamais montée par exemple. J’aime aussi que le terrain soit toujours différent quand on sort.

La course dont il est le plus fier cette année est celle de Melita Sandy Oaks et, comme son nom l’indique, le parcours était sablonneux.

Tout le monde me demandait "Pourquoi tu es tellement bon dans le sable comparé aux autres?" et je pense que c’est parce qu’ici, il y a beaucoup de sable et que, quand j’en vois ici, j’y vais pour me pratiquer.

Saint-Lazare offre effectivement le terrain d'entraînement idéal. Dans les courses, il y a des collines et il faut passer par-dessus des arbres couchés. Il y a beaucoup de ça [à Saint-Lazare]. Je me suis aussi fait une piste chez moi, dans la forêt et le pâturage , explique Noah Deschambault.

Ouvrir en mode plein écran Cette année, Noah Deschambault a fini premier à toutes les courses sauf une, pour cause de crevaison. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

En plus de son parcours, sur lequel il travaille sa vitesse et sa technique environ trois par semaine, les sorties familiales sont aussi une occasion de s'entraîner. Elles sont également le moment que saisit Noah pour transmettre ses connaissances et offrir ses conseils à ses cousins.

Au début, j’étais le seul de ma famille, mais maintenant on est toutes les cinq familles qui font un peu de course. Cette année sur le podium, il y avait moi, ma cousine Nicole, mon cousin Bentley, qui en est à sa deuxième année. Sa sœur est arrivée deuxième dans sa catégorie.

Il y a aussi ma tante Sarah, qui s’est aussi placée deuxième, donc c'est toute la famille maintenant , déclare Noah Deschambault.

Ouvrir en mode plein écran Noah Deschambault montre à ses cousins et sa cousine les sentiers de moto tout terrain. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Sa mère, Paulette Blouin, est très fière de son fils aîné, qui joue un rôle de leader positif au sein de la troupe de cousins. Il aime montrer à ses cousins tous les trucs. Il est toujours là à les aider, s'ils sont pris dans quelque chose. Il est toujours là pour les encourager , affirme-t-elle.

Toutes les fins de semaine ou presque, la famille Deschambault se réunit pour des sorties en véhicules tout terrain. Certains adultes et la plupart des enfants en âge de le faire chevauchent des motocyclettes et le reste de la famille, les tantes de Noah et sa grand-mère, Donna Deschambault, suivent à bord de véhicules de type côte à côte.

Ça nous permet d’aller à des endroits où on ne va pas souvent. C'est vraiment amusant, on "ride" entre cousins, on prend des pauses, on joue, on voit différentes choses.

Ouvrir en mode plein écran Le plus jeune frère de Noah Deschambault, Nicolas, profite d'une pause collation lors de la sortie familiale en véhicule hors route. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Le jeune coureur n’a pas voulu passer sous silence la contribution de ses parents dans son succès. J’apprécie qu’ils m'amènent chaque fin de semaine qu'il y a une course, qu’ils me reconduisent, qu’ils achètent des choses pour ma motocyclette. Donc c'est vraiment un gros remerciement pour eux , dit-il.