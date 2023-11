Cette semaine, les ressortissants chinois les plus populaires de Washington, Tian Tian, Mei Xiang et Xiao Qi Ji, ont quitté la capitale américaine. Depuis des années, ces pandas attiraient les foules au zoo de Washington. Leur départ coïncide avec un refroidissement des relations entre les États-Unis et la Chine.

Il était impossible, mercredi, de manquer ce départ des pandas annoncé en fanfare depuis quelques jours. Le début du voyage de ces mammifères chinois, véritables stars qui ont fait les beaux jours du zoo du Smithsonian, a été suivi en direct par toutes les chaînes américaines locales. Dans un discours, la directrice du zoo, Brandie Smith, a déclaré qu'il s'agissait d'une matinée difficile pour elle.

Ce n'est certes pas la première fois que des pandas quittent la capitale, mais c'est la première fois en 23 ans que l'enclos de pandas du zoo est vide. Après les rapatriements successifs des pandas prêtés par la Chine aux zoos de San Diego et de Memphis, il ne reste maintenant plus que ceux d’Atlanta. Toutefois, dès l’an prochain, ils retourneront eux aussi dans leur pays d’origine.

Ouvrir en mode plein écran Les camions qui transportent les pandas géants du zoo du Smithsonian, à Washington, arrivent à l'aéroport international de Dulles, en Virginie. Photo : afp via getty images / JIM WATSON

Au moment où les relations entre les États-Unis et la Chine sont au plus bas, tous ces « animaux masqués » sont rapatriés sans qu'aucun accord ait été conclu pour les remplacer.

Ce sont les meilleurs émissaires que la Chine ait eus aux États-Unis , explique Dennis Wilder, professeur d'études asiatiques à l’Université Georgetown et ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche chargé de la Chine. Les pandas ont été un formidable élément de pouvoir discret [soft power] pour les Chinois.

Une pandamania américaine depuis des décennies

Les pandas sont arrivés pour la première fois au zoo de Washington en 1972, en pleine guerre froide. Quelques mois après la visite du président Richard Nixon en Chine communiste, on avait assisté, à l’époque, à un dégel historique entre ces deux nations ennemies.

C’est lors d'un dîner à Pékin que la première dame des États-Unis, Patricia Nixon, avait manifesté au premier ministre chinois son affection pour les pandas. Histoire de s’attirer les bonnes grâces des États-Unis, Pékin avait alors décidé d'offrir deux pandas aux États-Unis. C’est ainsi que le 16 avril 1972 sont arrivés Ling-Ling et Hsing-Hsing au zoo de Washington.

Au cours des 20 années passées au zoo du Smithsonian, ce couple de pandas a donné naissance à cinq petits, mais aucun d'entre eux n'a malheureusement survécu plus que quelques jours.

Après le décès de ce célèbre couple, il a fallu attendre quelques années avant un nouveau prêt chinois aux États-Unis, sous la forme de Mei Xiang et de Tian Tian, en 2000. Le « bail » prévoyait que les deux pandas vivraient au zoo pendant 10 ans en échange de 10 millions de dollars américains.

Ouvrir en mode plein écran La diplomatie des pandas est une façon pour la Chine de signaler une certaine normalisation des relations commerciales et politiques avec les pays auxquels elle prête ces animaux. Photo : afp via getty images / AGNES BUN

Ainsi, en 2005, Mei Xiang a donné naissance au premier panda survivant du zoo, Tai Shan. Quinze 15 ans plus tard, en 2020, le monde a été captivé par l'arrivée du quatrième panda survivant de Mei Xang, Xiao Qi Ji. Le monde est tombé amoureux de ce charmant rejeton grâce à la panda cam , qui a permis à la planète entière d’observer en direct ses moindres faits et gestes.

Pendant leur séjour, des images à leur effigie sont apparues sur des autobus, des cartes de métro, des chaussures de sport, des chemises, des pyjamas, des tasses et tout autre produit dérivé imaginable.

La fin de la diplomatie du panda?

Le départ des pandas du zoo de Washington est-il le symbole d’une relation qui s’est considérablement refroidie?

Le professeur Dennis Wilder le craint. Je n'ai jamais vu le déficit de confiance entre Washington et Pékin aussi profond qu'aujourd'hui, constate-t-il. Lorsque nous disons que nous ne voulons pas que l'économie chinoise s'effondre, que nous voulons qu'elle prospère, les Chinois ne nous croient plus. Ils ne nous croient plus à cause des sanctions que nous leur imposons, [notamment] des problèmes liés aux semi-conducteurs [ou encore] la réorientation des investissements étrangers directs américains vers d'autres pays que la Chine.

Ouvrir en mode plein écran Lors du sommet de l'APEC qui aura lieu à compter du 11 novembre à San Francisco, Joe Biden et Xi Jiping auront peut-être l'occasion de parler d'un retour des pandas. Photo : afp via getty images / PAUL J. RICHARDS

M. Wilder croit aussi que Xi Jinping y est allé d'un mensonge audacieux en déclarant, en 2015, au moment où les Chinois modernisaient leur présence sur les îles en mer de Chine méridionale en y installant des armes, qu’il ne les militarisait pas. Pourtant, vous voyez ce qu'ils font dans la mer de Chine méridionale et leur attitude agressive envers les Philippines et d'autres revendicateurs dans cette région ainsi qu'autour de Taïwan, avec ces survols constants d'avions militaires , ajoute le professeur de Georgetown.

Selon lui, les Chinois auraient aussi été irrités par la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, l'année dernière. La situation s'est encore détériorée après que les États-Unis ont abattu un ballon-espion chinois présumé au début de l'année.

La fin du prêt des pandas est-elle pour autant une étape représentative de l’atmosphère négative qui règne dans les relations diplomatiques entre les deux pays? Il n'est pas agréable de voir des pandas mourir à l'étranger , tempère Elena Songster, professeure d’histoire au St. Mary’s College of California et autrice de Panda Nation. Il est donc plutôt logique, selon elle, que ces pandas âgés retournent en Chine.

Ouvrir en mode plein écran Les produits dérivés à l'effigie des pandas du zoo de Washington étaient très populaires. Photo : afp via getty images / JIM WATSON

Cependant, le fait qu'ils ne soient pas échangés contre des pandas plus jeunes et que chaque accord de prêt aux États-Unis arrive à son terme me semble significatif. Mais je ne pense pas que le rapatriement de pandas soit une façon évidente de punir un pays , nuance Mme Songster.

Suivre les pandas pour suivre la diplomatie

Faut-il alors établir un lien entre l'évolution des relations diplomatiques de la Chine et le prêt de pandas à d’autres pays? La Chine a récemment envoyé un couple de pandas au Qatar et il y en a aussi dans d'autres pays du monde , signale Elena Songster. Ce n'est donc certainement pas la fin de la diplomatie du panda, mais il pourrait s'agir d'un changement dans la diplomatie. Puisque ces accords datent de plusieurs dizaines d'années, il est possible que la Chine réévalue en quelque sorte où se trouvent ses pandas ainsi que leur importance, en fonction d’accords qui évoluent.

Ouvrir en mode plein écran Avec le départ des pandas de Washington se pose la question de l'évolution des relations diplomatiques avec la Chine. Photo : afp via getty images / JIM WATSON

En attendant, les responsables du zoo de Washington indiquent qu'ils n'ont pas encore entamé de négociations pour obtenir d'autres pandas de la Chine, mais ils se disent optimistes. D’ailleurs, le zoo prévoit dépenser 2,5 millions de dollars américains pour rénover l'enclos des pandas dans l’espoir qu’il soit à nouveau rempli de ces adorables « nounours » mangeurs de bambou.

Au moment où le convoi exceptionnel des trois pandas était en direction de l'aéroport de Dulles, en Virginie, pour son long périple jusqu’en Chine, Xu Xueyuan, diplomate chinoise basée à Washington, a adressé un message d'adieu à Mei Xiang, à Tian Tian et à Xiao Qi Ji.