Diabète : la couverture d’appareils de surveillance du glucose offerte au N.-B.

De gauche à droite : le ministre responsable du Développement économique et des Petites Entreprises, Greg Turner; le ministre de la Santé, Bruce Fitch; le directeur général des affaires gouvernementales, de la représentation et des politiques de Diabète Canada, Glenn Thibeault; la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson; la ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances, Sherry Wilson; la coordonnatrice du Programme de pompes à insuline du N.-B.

Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick