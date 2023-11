Neuf voix d’interprètes s’unissent pour porter les paroles engagées de Martine Delvaux sur scène. La performance Pompières et pyromanes est fidèle à l’essai de l’écrivaine et à sa vision de la crise climatique.

Publié en 2021, l’essai Pompières et pyromanes de Martine Delvaux témoigne de son choix de lutter contre les changements climatiques, comme le fait la jeune génération à laquelle sa fille appartient. Dans la proposition qu’on fait, on cherche des façons de détourner les conventions du théâtre et on espère que les gens vont repartir avec l’envie de changer les choses dans leur vie, comme nous , raconte Julie Cloutier Delorme, conceptrice et interprète.

Car le spectacle Pompières et pyromanes n’est pas une pièce de théâtre : c’est plutôt d’une performance où neuf interprètes d’horizons différents partagent sur scène leurs passages coup de cœur de l’essai. On réussit à livrer les choses avec notre vocabulaire , dit Laurence Brunelle-Côté, interprète et conceptrice du spectacle. On avait envie de dire les mêmes choses, avec notre sensibilité, parce qu’on est touché par ces valeurs aussi.

Ouvrir en mode plein écran Julie Cloutier Delorme et Laurence Brunelle-Côté sont conceptrices et interprètes dans le spectacle « Pompières et pyromanes ». Photo : Gracieuseté de Stéphane Bourgeois

Le Bureau de l’APA, chargé de la mise en scène, précise également que les interprètes ne sont pas des comédiens, et que ce choix coïncide avec le message du spectacle. La prémisse, c’est qu’on ne fait pas semblant. On fait les choses pour de vrai, la crise climatique est là pour de vrai et on espère avoir une réflexion avec le public , commente Julie Cloutier Delorme.

L’amour en arrière-plan

Si le thème de la crise climatique est central, l’amour prend aussi une place importante dans la performance. On s’aime sur scène! s’exclame Julie Cloutier Delorme. On sent cet amour sur scène, et on a envie de le laisser vivre le plus possible.

D’autant plus que la fille de Martine Delvaux, Éléonore Delvaux-Beaudoin, fait partie du spectacle à titre d’interprète. C’est touchant, je pense que ça me fait vivre beaucoup d’émotions. Ça parle de notre vie intime, car ce sont des choses que je lui ai dites en vrai, et qu’elle [Martine Delvaux] a transcrit dans Pompières et pyromanes. De les redire après de vive voix , ça nous ramène aux racines.

Ouvrir en mode plein écran Éléonore Delvaux-Beaudoin, la fille de Martine Delvaux, participe au spectacle comme interprète. Photo : Gracieuseté de Stéphane Bourgeois

Spectacle inclusif

Chaque représentation est interprétée en langue des signes québécoise afin de favoriser l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Au Bureau de l’APA, on est super sensible à l’inclusion. Il y a aussi une volonté de dire que devant la crise climatique, on est tous dans le même bateau , témoigne Laurence Brunelle-Côté.

Ce choix évoque même une certaine poésie selon l’interprète. Il y a un intérêt poétique, esthétique. Je trouve ça très beau qu’il y ait une interprétation en langue des signes et Karine, l'interprète, est très bonne.

Pompières et pyromanes est présenté au Trident jusqu’au 2 décembre.