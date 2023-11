La construction du mur anti-crue de la rivière Lorette débutera au printemps

La Ville de Québec prévoit d’entreprendre les travaux visant à stabiliser les berges de la rivière Lorette au printemps 2024. Le chantier, qui comprend la construction d’un mur anti-crue d’une longueur de 3,2 km, devrait prendre fin en décembre 2025, soit plus de 20 ans après le débordement majeur survenu en septembre 2005.

La Municipalité a publié mardi un avis au marché concernant la mise en œuvre de différents ouvrages le long du tracé de la rivière Lorette destinés à protéger le secteur contre les inondations.

La zone d’intervention est comprise entre la rue Saint-Paul, à L’Ancienne-Lorette, et le boulevard Masson, à Québec.

Ouvrir en mode plein écran Une carte des secteurs d’intervention accompagne l’avis au marché de la Ville de Québec. Photo : Crédit : Ville de Québec

Les travaux incluent la construction d’un mur anti-crue sur une distance de 3,2 km. À noter qu’il avait jusqu’ici été question d’une structure d’une longueur de 3,4 km.

Dans les faits, ce n’est pas un, mais trois murs anti-crue qui seront aménagés dans des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Afin de s’adapter aux différentes conditions de site, trois types de murs seront érigés.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Chaque section de mur représente environ le tiers de la longueur totale de l’ouvrage, soit plus ou moins 1 km. La hauteur des murs, qui seront conçus à l’aide de béton et de palplanches, variera de 0,3 à 0,8 m.

Limiter le bruit

L’optimisation des méthodes de construction, dont la préfabrication, sera un facteur clé dans la réalisation de ces ouvrages linéaires. Une attention particulière devra également être portée à la réduction ou l’atténuation du bruit et des vibrations générées par les travaux , peut-on lire dans l’avis au marché de la Ville de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de stabilisation des berges de la rivière Lorette prévoit la construction de trois types de murs anti-crue sur une distance de 3,2 km. Photo : Crédit : Ville de Québec

Le document précise que la face apparente de certaines sections de mur fera l’objet d’un traitement architectural .

Publicité

En plus du mur anti-crue, les travaux le long de la rivière Lorette prévoient entre autres l’aménagement de trois plaines de débordement et de deux bras de décharge.

Excavations

Ces ouvrages seront aménagés en bordure de la rivière afin de faciliter l’écoulement de l’eau lors des périodes de fort débit. Les travaux nécessiteront des excavations totalisant près de 30 000 mètres cubes de matériaux.

La gestion efficace des eaux sera un élément important à considérer durant les travaux , prévient la Ville de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux prévoient le démantèlement des ouvrages anti-crue temporaires comme ces sacs de sable installés à la suite des inondations de 2013. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Le chantier comprend également des opérations de végétalisations dans le cours d’eau et sa bande riveraine. Près de 20 000 végétaux (arbres et arbustes) de nature variée seront plantés, parmi lesquels des feuillus, des conifères, des arbres fruitiers et des plantes grimpantes.

Publicité

Le projet prévoit en outre des interventions sur près d’une soixantaine de propriétés résidentielles, industrielles ou commerciales. La Municipalité mentionne qu’elle procède à l’acquisition des servitudes nécessaires à l’accès et à l’exécution des travaux.

35 millions $

Selon les plus récents chiffres publiés par la Ville de Québec, les coûts des travaux sont évalués à 35 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran Concept architectural du mur anti-crue présenté par la Ville de Québec lors d’une rencontre d’information citoyenne tenue en juillet dernier. Photo : Crédit : Ville de Québec

Le 23 novembre 2022, le conseil d’agglomération de Québec avait adopté un règlement décrétant un emprunt de 25 millions $ pour la réalisation des travaux.

Entre 2008 et 2021, 40 millions $ ont été investis pour sécuriser le secteur de la rivière Lorette. Ces sommes ont notamment servi à la construction de postes de pompage et de barrages ainsi qu’à la reconstruction de ponts et de conduites d’égout.