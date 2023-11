C'est l'entreprise Construction TechniPro BSL qui réalisera les travaux de rénovation du pavillon de l'éducation physique et des sports, le PEPS, du cégep de Rimouski. Le bâtiment construit en 1975 aura droit à une véritable cure de jouvence qui coûtera 13,6 millions de dollars.

Les administrateurs de l’établissement scolaire ont retenu le plus bas soumissionnaire parmi deux candidats, ce qui a été entériné mardi soir lors d'une séance spéciale du conseil d’administration. L'autre soumissionnaire, Construction Albert, avait évalué les rénovations à 14,9 millions de dollars.

Les travaux vont s'amorcer en février. Les installations du PEPS ne seront donc plus accessibles entre janvier 2024 et juillet 2025. Cela représente une seconde fermeture de l'accès à la piscine, qui a eu droit elle aussi à des travaux majeurs entre 2019 et 2022.

L’administration du Cégep de Rimouski a fait le choix de fermer l’ensemble du pavillon pour permettre la finalisation des travaux en 18 mois. Initialement, on avait jonglé avec la possibilité d’y aller par phases , mentionne le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier. Il ajoute avoir écarté l'option, car elle aurait constitué un casse-tête un peu moins grand, mais beaucoup plus long .

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Par ailleurs, M. Dornier explique que des dispositions ont été prises pour s'assurer que les étudiants puissent avoir accès à des cours d'éducation physique au cours des trois prochaines sessions. On a des espaces de sports à l'intérieur du bâtiment principal. On a un gymnase. On a des collaborations à l'extérieur. On a aussi des activités sportives qui peuvent se conduire ailleurs, en partenariat avec, par exemple, le Centre de services scolaires , rassure-t-il.

On a tout reconfiguré les plages horaires pour que ça puisse fonctionner.

Les équipes de volley-ball iront s’entraîner à l’Institut maritime du Québec. Celles de basket-ball ainsi que les joueurs de badminton utiliseront le gymnase du bâtiment principal du Cégep.

Pendant les travaux, les étudiants vont profiter de la salle d'entraînement des Pionniers, aménagée dans l’ancienne buanderie du Cégep au coût de deux millions de dollars. L'horaire d'entraînement de ces équipes sportives sera revu pour faciliter la cohabitation.

Esquisse de la vue arrière du futur PEPS du Cégep de Rimouski. Le bâtiment sera inauguré en août 2025. Photo : Gracieuseté du Cégep de Rimouski

La réorganisation des activités sportives représente un défi, selon le directeur adjoint aux affaires étudiantes, Charles Doyle Poirier. Il se réjouit cependant du bâtiment moderne qui se trouve à la clé de ce branle-bas d’un an et demi. Tout le monde va devoir s’adapter et s’organiser différemment, mais au bout, il y a un bonbon assez exceptionnel , fait-il valoir.

La question ne sera pas : qu’est-ce qu’il y a dans les grands centres que Rimouski n’a pas?

Il croit même que les nouvelles installations vont avoir un effet de rétention chez les étudiants athlètes. Selon lui, Rimouski jouit d'un élan sportif après l’inauguration du Complexe sportif Desjardins en 2019 et la tenue des Jeux du Québec l’été dernier. Le chantier du PEPS s’inscrit dans cette continuité.

Charles Doyle Poirier, directeur adjoint aux affaires étudiantes du Cégep de Rimouski Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Charles Doyle Poirier ajoute qu’avec des installations au goût du jour, la Cégep de Rimouski sera en mesure dans le futur d’être l’hôte de compétitions de haut niveau. On va lever la main pour accueillir absolument tout ce qu’on peut accueillir, même les championnats de fin de saison, parce qu’on va avoir des installations extraordinaires , conclut-il.

Pendant la durée de travaux, le nombre d’espaces de stationnement au Cégep de Rimouski sera réduit.

Le gouvernement du Québec a récemment octroyé cinq millions de dollars au Cégep de Rimouski pour réaliser ces travaux.