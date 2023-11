Mi-mandat du conseil municipal de Gatineau : différentes visions, un contexte difficile

Il y a deux ans, les Gatinois élisaient un conseil municipal composé d’une majorité de nouveaux visages. Les deux années qui ont suivi ont été ponctuées d’enjeux liés à la sortie de la pandémie et qui continuent de monopoliser les efforts des élus, tel la crise du logement, l’itinérance et le ralentissement économique.

Pour marquer sa première moitié de mandat, la mairesse de Gatineau France Bélisle a convié, mercredi, les médias à un point de presse devant un bâtiment résidentiel en construction, rue Saint-Étienne, qui inclura du logement pour des familles à risque d’itinérance.

Le lieu n’était pas choisi au hasard : la mairesse cite les avancées en logement et en itinérance comme deux bons coups de son mandat. Elle cite la création du comité-choc en logement, la mise en chantier de plus de 400 unités à venir au printemps, ainsi que l’investissement de 5 millions $ pour la construction d’une halte-chaleur permanente, qu’elle souhaite inaugurer à la fin 2024.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse France Bélisle s'est notamment félicitée pour son bilan itinérance et en logement. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Mon cri du cœur a été entendu partout a Québec , dit-elle, en faisant référence à sa sortie cet été lors du Sommet sur la fiscalité portant sur le campement près du Gîte ami. Je ne vous cacherai pas que ça me fait un baume de voir dans la mise à jour économique les sommes dédiées à l’itinérance , ajoute la mairesse.

Publicité

Jeudi dernier, le gouvernement du Québec annonçait notamment un montant de 1,8 milliards de dollars pour lutter contre le phénomène.

Mme Bélisle souligne cependant avoir des regrets dans la gestion du futur quartier général de police. Si c'était à refaire, je pense qu’il faudrait prendre plus de temps pour donner plus de background à nos collègues, qui nous auraient peut-être mieux compris.

En regardant vers les deux dernières années du mandat, elle mise sur l'importance de la collaboration malgré les différentes visions au conseil municipal.

J’espère que nous serons tous et toutes à un niveau de maturité qui fait en sorte qu’on est capable de s'asseoir puis de converger vers de compromis pour continuer de faire avancer la ville.

Action Gatineau continue à démontrer la pertinence du parti

2021 marquait un vent de fraîcheur pour le parti d’Action Gatineau. En ne se représentant pas, l’ex maire Maxime Pedneaud-Jobin quittait du même coup la formation. Des huit candidats élus sous sa bannière, sept faisaient leur entrée en politique municipale.

C’était le cas de la conseillère Caroline Murray du district de Deschênes. Elle félicite son parti d’avoir concrétisé et bonifié des mesures en matière d’infrastructure et de diversification des revenus.

Ouvrir en mode plein écran Les conseillères Tiffany-Lee Norris-Parent (à gauche) du district de Touraine et Caroline Murray (à droite) du district de Deschênes étaient deux nouveaux visages au sein d'Action Gatineau en 2021. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Mme Murray dit cependant être restée sur sa faim deux ans plus tard en lien avec des promesses en campagne électorale. Elle aurait souhaité que des avancées en infrastructures et en diversification des revenus aboutissent plus rapidement. Le temps avance, puis malheureusement, il y a peu de projets qui démarrent.

Pour les huit conseillers municipaux du parti d’Action Gatineau, la mi-mandat représente aussi le 10e anniversaire de la formation. Malgré la déception en 2021 de ne pas avoir vu sa candidate à la mairie Maude Marquis-Bissonnette l’emporter, le chef par intérim Steve Moran affirme que le parti a su démontrer qu’il a toujours sa place à la table du conseil, tant dans les districts centraux que ceux plus éloignés du centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal du district de Hull-Wright et chef par intérim d’Action Gatineau, Steve Moran, entouré des autres élus du parti politique municipal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Depuis 10 ans, le parti évolue, soutient-il. On a démontré et je pense que l’on continue à démontrer la pertinence du parti pour l’ensemble de la vie politique à Gatineau.

C’est un parti qui est vraiment présent sur le terrain, on parle constamment avec nos membres et avec les citoyens.

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright donne l’exemple récent de la semaine d’étude budgétaire, au début novembre. Action Gatineau, souligne-t-il, a notamment su rallier une majorité du conseil en faveur d’un amendement visant à débloquer 17 millions $ pour le pavage des routes, s’attaquer au problème d’eau jaune dans certains secteurs ainsi que l’achat de chenillettes pour déneiger les trottoirs, et ce sans proposer une hausse de taxe au-delà de 2,9 % en 2024. On a été à l’écoute des citoyens, dit-il. On savait que l’insatisfaction des citoyens envers leur Ville est l’état des rues et des routes.

Publicité

Pour la deuxième moitié du mandat, Steve Moran soutient qu’Action Gatineau entend prioriser, entre autres, l’augmentation de logements sociaux, les actions climatiques ainsi que l’état des infrastructures routières et communautaires.

Vers l’union de conseillers indépendants d’ici 2 ans?

Les défis pour les conseillers indépendants ont été discutés dans les médias à maintes reprises dans les derniers mois. Ces élus n’ont pas les mêmes ressources humaines et financières que celles d’un parti, ce qui en pousse certains nouvellement élus en 2021 à tenter une approche différente lors des prochaines élections. La mairesse France Bélisle confirmait justement cet été son intention de se représenter avec une équipe en 2025.

Steven Boivin représente le district d’Aylmer depuis deux ans. Lui et le conseiller pour Buckingham, Edmond Leclerc, ne cachent pas leurs intérêts communs et leurs valeurs semblables, qui pourraient les amener à s’unir dans la deuxième moitié du mandat.

Ouvrir en mode plein écran Steven Boivin, conseiller municipal du district d'Aylmer (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

On doit à la fois prendre position, prendre des décisions, mais aussi répondre à tous les courriels, explique M. Boivin. Ce qu’on voit, c’est que travailler en équipe représente un gain pas seulement pour les conseillers, mais pour les citoyens. C’est une réalité qu’on a vue immédiatement, M. Leclerc et moi, donc on souhaite travailler en équipe pour offrir un meilleur service aux citoyens.

Représentant les districts les plus éloignés sur la carte électorale, les deux conseillers ont souvent mentionné leur cheval de bataille qu’est l'entretien d’une bonne représentativité de leur secteur. De s’assurer qu’Aylmer garde son identité à l’intérieur de cette grande ville qu’est la ville de Gatineau, c’est dans ce sens-là que j’ai travaillé , se félicite Steven Boivin.

Ouvrir en mode plein écran En plus de celui de conseiller municipal, Steven Boivin porte également le chapeau de président du conseil municipal. Il doit notamment diriger les questions des élus pendant les rencontres, en plus de présenter ses propres points de vue. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Avec cet objectif en tête pour les élections de 2025, le conseiller d’Aylmer souhaite prioriser la création de conseils d’arrondissement à Gatineau, un peu comme à Montréal. Ces conseils prendraient ensuite des décisions spécifiques à leur secteur. Dans notre programme électoral, peu importe sous quelle mouture ça va se faire, c’est une de nos priorités à présenter, soutient M. Boivin. Mais on veut que les citoyens puissent en faire le choix, on ne veut pas l’imposer.

Les prochaines élections se préparent, dit une experte

Si les deux premières années du présent mandat ont été complexes, les deux dernières devraient l’être d’autant plus. Plus que jamais, Gatineau devra travailler avec la province et le gouvernement fédéral pour démêler les enjeux de l’heure et y trouver des solutions, croit Anne Mévellec, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.

Les relations intergouvernementales n’auront jamais été aussi importantes sur les sujets de l’itinérance, du logement et du transport en commun, affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Anne Mévellec, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, croit que plusieurs décisions dans les deux prochaines années seront prises avec les élections de 2025 en tête. Photo : Radio-Canada / Vincent Trottier

Aux yeux de Mme Mévellec, ces défis s’ajoutent à la dynamique parfois acrimonieuse entre certains élus. La mairesse semble avoir un souci avec la présence d’Action Gatineau , dit-elle.

France Bélisle a déjà exprimé une frustration quant à la lenteur de l’avancement de certains dossiers, notamment en ce qui a trait au futur quartier général de police. La professeure soutient que la mairesse semble souvent agacée de ne pas avoir une majorité de voix prête à voter pour ces projets, ces propositions .

Dans ce contexte, Anne Mévellec entrevoit des décisions et des déclarations teintées par les prochaines élections en 2025. On va entrer en pré-campagne électorale, estime-t-elle. On l’a déjà vu avec plusieurs sorties des différents leaders , en faisant référence à idées de créer une équipe politique pour la mairesse.