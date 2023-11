Début des travaux de réhabilitation du terrain de la zone ferroviaire à Chicoutimi

Les travaux de réhabilitation et de décontamination de l’ancienne zone ferroviaire de Chicoutimi commenceront le 27 novembre.

Des investissements estimés à 6,4 millions de dollars sont nécessaires pour compléter la décontamination, le réaménagement, la revalorisation et la mise à niveau du terrain, où un dernier train a circulé en 1988. Cette somme provient d’une subvention du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

C’est un premier geste symbolique en vue de redynamiser notre centre-ville de l’arrondissement de Chicoutimi , a lancé la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, lors d’un point de presse visant à lever la première pelletée de terre.

La première pelletée de terre des travaux sur la zone ferroviaire a eu lieu mercredi en présence de nombreux conseillers.

Les contrats ont été confiés aux entreprises Rosario Martel et Englobe. La décontamination se fera par portions et s’échelonnera jusqu’à l’automne 2024.

Par la suite, la Ville a toujours l’intention de réaménager l’endroit.

C'est vraiment l'amalgame des dernières études qui viennent de se terminer, de tout ce qu'on a accumulé dans les années, l'écoute de nos citoyens, des commerçants dans le secteur, des parties prenantes également , a expliqué Julie Dufour. Donc on parle du commercial, on parle de l'habitation également, mais est-ce qu'un 1000 logements est nécessaire à l’heure actuelle? Tout à fait, mais non, le nombre de 1000 n'est pas figé.

L'ancienne zone ferroviaire a fait l'objet de plusieurs études et analyses dans le passé.

La mairesse s’engage à rendre publiques les études réalisées dernièrement par les fonctionnaires et à lever le voile sur les orientations qui seront privilégiées.

Cette vision sera dévoilée au début de l’année 2024 , a-t-elle précisé.

D’ici là, certaines idées sur la table seront présentées aux gens d'affaires lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord le 23 novembre.

Des promoteurs intéressés

Déjà, Mme Dufour assure que Promotion Saguenay, l’organisme de développement économique, a été approché par plusieurs promoteurs privés intéressés à y construire, notamment, des immeubles à logements. La possible construction d'un nouveau centre des congrès est analysée avec prudence.

Julie Dufour a fait le point avec les médias présents à la zone ferroviaire, mercredi.