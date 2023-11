Le Service de police de Regina mène une enquête sur une fraude de plus de 331 000 $ visant Creative Saskatchewan, l’agence de développement économique pour les industries créatives de la province.

Selon les documents judiciaires, Creative Saskatchewan prévoyait d'effectuer des transferts financiers à une entreprise de production cinématographique et télévisuelle en juillet et en août.

Ces documents révèlent que l'agence a été victime d'une fraude puisque les détails bancaires de la société de production ont été altérés sur des factures falsifiées.

La fraude a été découverte en septembre, étant donné qu'aucun montant n'avait été versé à l'entreprise de production concernée.

Creative Saskatchewan a saisi le tribunal pour demander à la Banque Royale du Canada de restituer l'argent, et l'affaire devrait être entendue au cours du mois.

En octobre, un juge a ordonné à la banque de divulguer le solde restant sur le compte après les transferts frauduleux, ainsi que l'identité du titulaire du compte. Ce type de fraude est un fléau pour nos entreprises et notre économie , souligne le document de la décision.

La banque n'a pas contesté l'ordonnance, mais a demandé au tribunal de vérifier que cette mesure ne violait pas la législation régissant la confidentialité des informations personnelles.

La gestionnaire du marketing et des communications au sein de Creative Saskatchewan, Megan Folden, affirme qu'elle ne peut fournir de détails tant que l'affaire est soumise à une enquête et qu'elle est en cours devant les tribunaux.

La police de Regina confirme qu'elle enquête, mais refuser de divulguer les détails de l'affaire.

Creative Saskatchewan a été fondée en 2013 dans le but d'apporter un soutien aux artistes, aux entrepreneurs et à l'industrie dans la province, particulièrement dans le domaine cinématographique et télévisuel. Jusqu'à juillet 2023, l'organisation avait investi 65,8 millions de dollars dans plus de 2400 projets.

Avec les informations de La Presse canadienne