La démolition de l'une usine de volailles Lilydale, un emblème d’une autre époque à Ramsay, dans le sud-est de Calgary, a commencé mercredi sous les yeux des résidents qui ont applaudi bruyamment cet événement qu'ils attendaient depuis longtemps.

En janvier 2022, la Ville a pris possession du terrain et a commencé à planifier les travaux.

Les habitants décrivent cette usine comme le dernier vestige du réseau industriel, mais qu'elle n'a plus sa place, car la communauté s'est établie autour d'elle.

Au fil des ans, cette usine d'abattage de poulets a fait la une des journaux, généralement pour de mauvaises raisons. Les habitants ont dû faire face à des odeurs désagréables, du sang, des évasions de volailles et une fuite d'ammoniac.

Robin Tufts, un des résidents, affirme que c’est une journée de joie, car cette démolition représente une transition dans sa communauté.

Lorsque nous avons emménagé dans ce quartier, on nous a dit qu'il y avait de fortes chances que l'usine ferme dans cinq ans. C'était en 1992.

Depuis, dit-il, ses enfants sont devenus adultes et ont déménagé, et que l'espoir de voir cette usine fermer a façonné leur vie familiale.

Nous sommes très enthousiastes à l'idée des changements potentiels ici, maintenant que la Ville se concentre sur l'organisation des transports en commun dans cette communauté, dit M. Tufts. Cela signifie qu'il y aura plus de magasins, plus de restaurants, plus d'activités orientées vers les gens et, bien sûr, beaucoup moins de bruits industriels.

Pour les autorités, cette démolition a pris du temps en raison des préoccupations du public liées à l’âge du bâtiment.

Comme il s'agit d'un vieux bâtiment, il y a de l'amiante et d'autres éléments dont il faut s'occuper avant la démolition , explique le directeur général de la ligne verte, Darshpreet Bhatti.

Il précise que la proximité des rails du train léger qui s’arrête à un coin du terrain fait de cet endroit un lieu idéal pour ce type de développement pour la communauté. Il s'agira d'un projet de 18 kilomètres comprenant des tunnels et des voies de guidage de surface , dit Darshpreet Bhatti.

Une fois que la construction principale de la ligne verte aura commencé, cet emplacement sera utilisé en partie pour le futur alignement du train léger et pour les étapes de la construction.

Il ajoute que ce projet peut prendre jusqu'à six ans à réaliser et que la construction devrait commencer en 2024.

D'après les informations d'Helen Pike