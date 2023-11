Les entraves se poursuivent dans le secteur des ponts

La patience au volant sera de mise pour environ une dizaine de jours, encore, dans le secteur des ponts. Les bretelles menant de l’autoroute Henri-IV en direction nord et de la route 175 en direction sud vers le chemin Saint-Louis, qui devaient être à nouveau accessibles à compter de 17 h mercredi, demeureront fermées jusqu’au 17 novembre, midi.

C’est ce qu’a indiqué mercredi le ministère des Transports et de la Mobilité durable par voie de communiqué, anticipant une importante congestion routière dans le secteur et invitant les usagers de la route qui devront y circuler de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination .

Le ministère précise que ces entraves sont notamment requises afin de poursuivre les travaux de drainage et préparer le chantier pour la période hivernale, dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec .

Les chemins de détour sont balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l’aide de panneaux , poursuit le communiqué, ajoutant que, pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel .

