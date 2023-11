Première journée de grève pour 1600 employés en santé de l’Abitibi-Témiscamingue

Après les membres du Front commun lundi, c'est au tour des syndiqués de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) de tenir une première journée de grève mercredi, en Abitibi-Témiscamingue comme dans le reste de la province.

Dans la région, ce syndicat représente quelque 1600 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes.

La FIQ réclame du gouvernement du Québec de meilleures conditions salariales et l'imposition d'un ratio de patients, une mesure qui a fait ses preuves, selon Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT, le syndicat régional de la FIQ.

On l’a vu en Colombie-Britannique, où ç'a été instauré. Ç'a aussi été instauré en Californie : ça fonctionne, ça fait revenir nos professionnels en soins dans le réseau public , soutient-il.

Il n’y a pas une pénurie de professionnels en soins en ce moment au Québec, il y a une pénurie de professionnels parce qu’ils ne veulent plus travailler dans le réseau public. Il faut donc améliorer les conditions.

Ralentissement de services

Le syndicat a déjà annoncé son intention de tenir deux autres journées de grève, les 23 et 24 novembre, s’il n’y a pas d’avancées à la table de négociations.

Les services essentiels devront à nouveau être maintenus, notamment dans les salles d’urgence et les soins intensifs.

C’est sûr qu’il va y avoir un ralentissement dans les services, notamment dans les blocs opératoires, dans nos GMF et les soins à domicile. C’est l’objectif d’une grève, quand même de déranger. On ne le fait pas de gaieté de coeur. On croise des gens sur la rue et je peux vous dire qu’ils nous appuient. Ils n’en reviennent pas de la façon dont le gouvernement veut traiter les infirmières , mentionne Jean-Sébastien Blais.

Le gouvernement Legault a présenté une offre bonifiée aux employés de l’État il y a quelques jours, offre qui comprend des augmentations salariales de 10,3 % sur cinq ans.