Baisse de l’achalandage touristique aux îles de la Madeleine

L’archipel a reçu 63 500 visiteurs entre mai et octobre 2023. Il s'agit d'une baisse de 13,7 % par rapport à la saison touristique record de 2022 et de 6,5 % comparativement à l'année 2019, avant la pandémie.

Tourisme Îles de la Madeleine attribue cette diminution d’achalandage à plusieurs facteurs, dont le contexte économique difficile, le retour des voyages internationaux et les événements climatiques.

L’association touristique régionale (ATR) se dit assez positive malgré cette baisse de fréquentation touristique, qui est d’ailleurs observée dans de nombreuses régions de la province.

On ne réagit pas mal, parce que depuis quelques années on sentait que le rapport visiteurs-visités était très fragile. Donc il y avait un équilibre à aller chercher.

La question de l’achalandage touristique a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années aux Îles. Certains Madelinots ont exprimé leur exaspération sur les réseaux sociaux quant au nombre de touristes, notamment en raison de la circulation qu’ils engendrent et des logements qu’ils accaparent.

Les visiteurs ont passé en moyenne 10,5 nuitées aux Îles, soit la plus longue durée parmi les régions touristiques de la province. Durant leur séjour, ils ont dépensé 1274 $, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à l’an dernier.

Les durées de séjour sont restées stables et les visiteurs ont dépensé un peu plus, ce qui est très intéressant , croit France Groulx, présidente de Tourisme Îles de la Madeleine.

Ouvrir en mode plein écran En 2022, 73 600 visiteurs s'étaient rendus aux îles de la Madeleine. Il s'agissait d'une année record. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pas moins de 61 % des 63 500 visiteurs ont séjourné aux Îles durant les mois de juillet et d'août, et 39 % pendant les mois de mai, de juin, de septembre et d'octobre.

C’est satisfaisant, mais c’est certain que Tourisme Îles de la Madeleine va continuer les efforts pour allonger la saison touristique, lance France Groulx. On ne s’arrêtera pas là.

Plus de 90 % des visiteurs qui se sont rendus aux îles de la Madeleine durant la saison touristique 2023 étaient du Québec. La provenance des touristes n'a pas encore retrouvé la même diversité qu'avant la pandémie, souligne l’ ATR .

Baisse des entrées aériennes

Les deux tiers des visiteurs ayant séjourné dans l'archipel entre mai et octobre sont arrivés par le traversier.

L'accès par voie aérienne représente 34 % des entrées, soit 21 000 visiteurs. Ce nombre est en baisse de 20 % par rapport à l'an dernier.

Ouvrir en mode plein écran Quelque 21 000 visiteurs sont entrés dans l'archipel par la voie aérienne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Cette baisse ne surprend pas totalement la présidente de Tourisme Îles de la Madeleine.

Publicité

Oui, il y a les billets à 500 $, mais ils ne sont pas nécessairement disponibles un an à l’avance alors que certaines personnes réservent tôt pour venir aux Îles, précise France Groulx. De plus, cette année, le programme Explore Québec a été offert uniquement en basse saison dans l'archipel. Les mois de juillet et d'août n’étaient pas inclus dans les forfaits aériens, donc c’est certain que c’est venu jouer à mon avis.

Un bilan variable dans les entreprises touristiques

Selon un sondage réalisé par l’association touristique régionale auprès de 110 répondants membres, 31 % des entreprises ont connu un achalandage stable par rapport à l’an passé, 38 % ont enregistré une baisse et 31 % ont vu leur nombre de visiteurs augmenter.

Ainsi, 31 % des répondants affirment avoir eu une saison acceptable, 33 % la qualifient de satisfaisante et 30 % estiment qu’il s’agit d’une excellente saison.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de Tourisme Îles de la Madeleine estime que la destination doit miser davantage sur la qualité du séjour offert que sur la quantité de visiteurs reçue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le directeur général de l’association touristique régionale, Michel Bonato, en conclut que personne ne semble avoir été déçu .

On pense que c’est peut-être les entreprises les mieux établies et les plus actives dans la promotion, que ce soit sur le site de Tourisme Îles de la Madeleine ou sur les réseaux sociaux, qui ont vu une augmentation de leur clientèle , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran La plage du Sandy Hook à Havre-Aubert était fort courue durant le concours des châteaux de sable qui s'est tenu du 11 au 13 août 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le directeur général de Tourisme Îles de la Madeleine estime qu’il s’agit d’une saison atypique en regard de ses réponses divergentes.

Publicité

Bien que les chiffres puissent être interprétés de plusieurs façons, il présume qu’un déplacement de la clientèle s’est peut-être opéré. Selon lui, le fait que les visiteurs aient été moins nombreux, mais qu’ils aient dépensé davantage, influence également les données.

Les visiteurs moins enclins à recommander la destination

En analysant les résultats d’un sondage de fin de séjour auquel environ 500 visiteurs ont répondu, Tourisme Îles de la Madeleine indique que 80 % des touristes souhaitent recommander la destination à un ami ou à un collègue, comparativement à 89 % en 2022.

L’association soutient que cette baisse est associée à la volonté de découvrir d’autres destinations ou au prix élevé d’un séjour aux Îles ainsi qu'à l’offre limitée dans le secteur de la restauration.

Ouvrir en mode plein écran Tourisme Îles de la Madeleine remarque que l'accueil des touristes par les Madelinots «se fragilise» depuis quelque temps. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Tourisme Îles de la Madeleine souligne également que les relations entre les Madelinots et les touristes sont possiblement reliées à cette diminution de score. L’ ATR a même lancé une campagne en début d’été dans le but d’inviter les insulaires à renouer avec leur accueil unique et réputé .