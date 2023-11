Le chantier du Pignon bleu à l’arrêt depuis un an

Depuis le 3 novembre 2022, le chantier pour réaménager la nouvelle cuisine de l’organisme communautaire Le Pignon bleu est à l’arrêt. La directrice générale Roseline Roussel a demandé une aide financière à Ottawa pour finaliser les travaux et ainsi répondre aux besoins grandissants d’aide alimentaire dans les écoles. Cela fait un an qu'elle attend la réponse du fédéral.

L’organisme communautaire demande 2,3 millions de dollars à Ottawa afin de terminer les travaux entamés au 728, rue Xi’an, dans le quartier Saint-Roch.

Le ministre Duclos est en contact avec l'organisme, affirme Mme Roussel. Il est avec nous depuis le jour 1, ceci étant dit, les réponses qu’on a du gouvernement fédéral c’est : "vous allez avoir une réponse d’ici trois semaines". Maintenant les trois semaines, ça fait un an.

Que la réponse soit positive ou négative, Roseline Roussel souhaite avoir l’heure juste pour se pencher sur une autre stratégie si Ottawa refuse de contribuer financièrement et ainsi réaliser l'élargissement des activités du Pignon bleu.

Questionné sur les délais de réponses pour des projets communautaires, le service de communications d'Infrastructure Canada a répondu par courriel que chaque projet soumis aux programmes de financement d’Infrastructure Canada est évalué selon des critères axés sur le mérite pendant que nous travaillons en proche collaboration avec les demandeurs afin d’identifier leurs besoins, et les décisions sur le financement seront annoncés au fur et à mesure que les accords sont finalisés .

Afin de maintenir la confidentialité de nos partenaires, le ministère n’offre pas de détails sur les projets qui ne sont pas publiquement annoncés , pouvait-on lire également.

Ouvrir en mode plein écran En avril 2022, l’organisme communautaire lançait un important chantier pour construire une nouvelle cuisine afin de nourrir encore plus d’enfants. À ce moment-ci, la facture s’élevait à 3,3 millions de dollars, mais en un an les coûts ont explosé. Photo : Radio-Canada

Rénover le bâtiment coûte cher : la facture s’élève à l’heure actuelle à 5,6 millions de dollars. Le gouvernement provincial a déjà octroyé 330 000 $ pour le réaménagement de ce bâtiment, la Ville de Québec a donné la même somme. Près de 2 millions de dollars proviennent des coffres de l’organisme ainsi que de donateurs.

Même si la directrice générale du Pignon bleu, Roseline Roussel, apprécie la contribution du gouvernement Legault, elle espérait un coup de pouce supplémentaire alors que la demande pour de l'aide alimentaire est en constante augmentation.

Le Pignon bleu a même dû refuser 8 écoles, entre 2000 et 3000 enfants ne sont pas desservis cette année par l’organisme. Ce qui est plate c’est qu’on l’avait prévu [cette hausse des demandes] en construisant cette cuisine-là et pour répondre et faire face aux besoins sur le territoire , déplore Mme Roussel, qui mentionne par ailleurs que si tout avait été rondement la cuisine aurait dû être prête pour septembre 2023.

Ouvrir en mode plein écran Roseline Roussel mentionne que 9500 enfants sont servis par son organisme du lundi au vendredi dans 17 milieux scolaires. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Une fois remis à neuf, le bâtiment abritera les bureaux administratifs de l’organisme, un espace d’accueil des dons et une grande cuisine qui permettra de préparer plus de repas et de collations pour les jeunes.

La directrice générale du Pignon bleu joint sa voix à plusieurs organismes communautaires en affirmant que les sommes destinées au communautaire sont insuffisantes dans la mise à jour économique du ministre des Finances Eric Girard. Le message reçu de Québec est pessimiste , constate Roseline Roussel. On se demande si des organismes locaux comme le nôtre vont survivre à cette inflation-là.

Avec la collaboration de Louis-Philippe Arsenault