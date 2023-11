Wendake rend hommage aux soldats autochtones

Dans le cadre de la Journée nationale des vétérans autochtones, des militaires et membres de la communauté de Wendake se sont recueillis pour commémorer le sacrifice de soldats, des communautés des Premières Nations, Inuit et Métis.

Selon le site Internet du gouvernement du Canada, la Journée des vétérans autochtones [le 8 novembre] a été établie au Manitoba en 1994 et depuis, elle s’est étendue à l’échelle du pays, dans les autres provinces et a été rebaptisée "Journée nationale des vétérans autochtones" .

Quand on se noie dans la Journée du souvenir, on se rappelle de tous les anciens combattants. Aujourd’hui, on se rappelle qu’il y a eu des Premières nations qui ont participé à ça, il y en a énormément , explique le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent.

Ouvrir en mode plein écran Le Grand chef de la Nation huronne-wendate, Rémy Vincent invite les Canadiens à remercier leurs proches qui servent, ou ont servi dans les forces canadiennes. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Selon les Forces canadiennes, il y a environ 23 000 vétérans autochtones au pays, et environ 7000 autochtones ont participé aux deux guerres mondiales. Le Grand chef croit que cette participation est probablement sous-estimée, car les soldats autochtones étaient mal répertoriés.

Je pense qu’on se doit d’informer les gens qu’il y a eu aussi une participation importante des gens qui étaient ici, des premiers habitants du territoire et que leur apport était aussi important que celui d'autres personnes.

Guerriers égaux

Le sergent à la retraite, Denis Gravel, un Wendat du clan de l’ours, a fait 25 ans de carrière au sein des forces canadiennes comme opérateur de radio. Il a participé à près d'une dizaine de missions, dont trois en Afghanistan et deux en Bosnie.

Sous cette égide de guerrier, il n'y a pas de différenciation. On est tous égaux, on travaille tous ensemble pour un bien commun. C’est ce qui fait la beauté, il n’y a pas de différence d’aucune sorte lorsqu’on est soldat ou guerrier.

Ouvrir en mode plein écran Denis Gravel a travaillé au sein de plusieurs régiments, dont le Royal 22e Régiment. Photo : Radio-Canada

Francine Beaudry, la présidente des Vétérans Autochtone de Québec est Mi'gmaq et participe chaque année aux célébrations de Wendake, car elle considère que les frères et sœurs d’armes sont une grande famille .

La cérémonie, qui a duré un peu plus d’une heure, a comporté des allocutions, des chants et percussions ainsi que la présentation de couronnes commémoratives. Une maquette d’une œuvre d’art en hommage aux vétérans a aussi été dévoilée par l'artiste Manon Sioui. L'œuvre devrait être installée au printemps prochain.

Ouvrir en mode plein écran Francine Beaudry (droite) est reconnaissante que le 8 novembre ait été décrété comme Journée nationale des vétérans autochtones. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Lors de son allocution à la fin de la cérémonie, le Grand chef Vincent a parlé d’un de ses amis très proches qui a été blessé physiquement en Afghanistan. Il a invité toutes les personnes présentes à prendre le temps de signifier notre reconnaissance d’avoir ce que nous avons aujourd'hui auprès des personnes dans leur entourage qui servent ou ont servi leur pays.

Vous voyez ce qu’il se passe dans d'autres pays, ce sont des sacrifices humains chaque jour qui nous permettent d’avoir une qualité de vie comme celle qu’on a. On y pense jamais assez, à ça. Merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qui servent, qui ont servi. Tiawenhk [NDLR : merci] au nom de la Nation huronne-wendat. Tiawenhk au nom de tous ceux qui sont ici.

Ouvrir en mode plein écran La cérémonie a débuté avec une courte parade au son du tambour. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Des membres de la communauté de Wendake, ainsi que l’Association des vétérans autochtones du Québec, participeront également à la cérémonie du jour du Souvenir à Québec.

Selon les forces canadiennes, en date du 31 mars 2023, environ 2820 membres, soit 3,1 %, des forces régulières et de la réserve s'identifient comme étant autochtones.