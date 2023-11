15M $ pour un projet du Cégep de la Gaspésie et des Îles en Afrique de l’Ouest

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles reçoit 15 millions de dollars du gouvernement fédéral pour mettre en place un projet en coopération internationale en lien avec l'adaptation aux changements climatiques.

Affaires mondiales Canada a choisi de financer une initiative intitulée Solutions écosystémiques d'adaptation durable, qui propose un ensemble de mesures pour faire face aux changements climatiques dans les écosystèmes fragiles.

Cette approche sera mise en application dans des aires marines et terrestres protégées de trois pays de l'Ouest africain : en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal.

On va travailler avec ces partenaires et les populations locales pour mettre en place des solutions basées sur la nature , explique Nicolas Simeray, directeur adjoint au développement et à la coopération internationale du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Publicité

Parmi ces mesures, M. Simeray cite la plantation de mangrove pour protéger les berges et la reproduction des poissons, l'ensablement de plages, ou encore le développement d’une ostréiculture moderne pour éviter de ramasser trop d’huîtres sur les branches de palétuviers. Ce grand arbre fixe ses racines dans la vase des mangroves.

Les solutions fondées sur la nature sont douces et permettent de mieux adapter l’exploitation des ressources naturelles à leur environnement , indique Nicolas Simeray.

Des étudiants et des chercheurs du Cégep vont se rendre dans ces régions au cours des prochaines années, pour participer à la mise en œuvre du programme.

Selon Nicolas Simeray, des solutions fondées sur la nature peuvent également être mises en œuvre en Gaspésie, notamment pour protéger les berges face à l'érosion.

On a tendance dans les pays occidentaux à faire beaucoup de protections physiques dures qui souvent ne résistent pas aux tempêtes , est d'avis le directeur adjoint. Mais il y a d’autres solutions à mettre en œuvre et qu’on expérimente en ce moment en Afrique de l’Ouest. C’est sûr que les contextes climatiques sont différents, donc les solutions doivent être adaptées.

Publicité

L’initiative Solutions écosystémiques d'adaptation durable est constituée de deux volets : la mise en place de solutions fondées sur la nature et la gouvernance inclusive.

Le projet vise donc à remettre les femmes au cœur de la gestion des ressources naturelles, selon Nicolas Simeray.

Depuis 2013, le Cégep de la Gaspésie et des Îles mène des projets en adaptation des populations côtières aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest.