Pas de décision sur le pont sur le Saguenay avant 2024, confirme Québec

La ministre de l'Emploi et responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, confirme qu'elle attend les études concernant la construction d'un pont sur le Saguenay l'année prochaine. Elle ajoute qu'elle prendra une décision dans ce dossier une fois les études dévoilées.

Ces études étaient dues pour 2023, mais il y a eu des nouveaux éléments qui ont été apportés par le milieu qui ont fait en sorte qu'on a dû prolonger un peu le délai , indique Kateri Champagne Jourdain en mêlée de presse mercredi.

Deux études sont en cours concernant la construction d'un pont sur le Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine : une d’opportunité et une sur les impacts socio-économiques.

Consciente que le projet est attendu par de nombreux Nord-Côtiers, la ministre ne croit pas qu'il y ait de lien à faire entre un possible pont sur le Saguenay et les discussions récentes sur le troisième lien entre Québec et Lévis. Ce sont deux projets différents , lance-t-elle.

Ça nous prend des bonnes données pour connaître la suite des choses dans le développement de ce dossier-là. On y travaille fort et on va attendre que ces études arrivent pour connaître la suite.

Rappelons que depuis plusieurs années, des élus et l'organisme Coalition Union 138 militent pour la construction d'un pont pour relier la Côte-Nord au reste du Québec.