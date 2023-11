L'une des trois dernières cliniques pour animaux de la Côte-Nord, l'hôpital vétérinaire Manicouagan à Baie-Comeau, fermera l'été prochain. C'est le manque de relève qui force la propriétaire, Marie-Noëlle Morin, à mettre la clef sous la porte, laissant 4000 clients et leurs animaux de compagnie sans vétérinaire.

Marie-Noëlle Morin est médecin vétérinaire et copropriétaire de l'hôpital vétérinaire Manicouagan depuis 1997.

C'est bien malgré elle qu'elle devra mettre fin à ses services l'an prochain.

Celle qui en a déjà beaucoup sur les épaules se retrouvera seule, en décembre, après le départ à la retraite de son associée. Incapable de trouver de la relève pour reprendre le flambeau, elle juge que la pression et la charge de travail seront trop importantes pour une seule personne.

Personne ne veut rester sur la Côte-Nord. Les gens préfèrent rester dans les grandes villes , déplore-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Noëlle Morin, la copropriétaire de l'hôpital vétérinaire Manicouagan, est sur appel 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

J'ai commencé à travailler là à 15 ans. C'est mon bébé, on l'a construit. C'est très crève-cœur

Le casse-tête pour les patients

Cynthia McCluskey-Vaillancourt est l'une des clientes qui se retrouveront sans vétérinaire l'été prochain.

Depuis qu'elle a appris l'annonce de la fermeture, elle cherche activement une nouvelle clinique vétérinaire pour son chien-guide, Keaton.

Comme je viens de Sept-Îles et que mon chien m'est fourni par le Club de lion de Sept-Îles, [le club] va faire des démarches , explique-t-elle. Il sera impossible d'aller consulter à Alma, comme l'autobus ne passe qu'une fois par semaine. C'est un peu ridicule , se révolte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Pour Cynthia McCluskey-Vaillancourt, qui tente de trouver un nouveau vétérinaire pour Keaton, le stress est à son comble. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La clinique vétérinaire de Baie-Comeau, surchargée, ne prend pas de nouveaux clients, et celle de Sept-Îles n'accepte que ceux qui sont situés entre Baie-Trinité et Havre-Saint-Pierre.

Cynthia McCluskey-Vaillancourt a pourtant besoin de trouver un vétérinaire pour son chien. Elle est prête à se rendre à Québec, même si cela impliquera de longues heures de route. Rien ne l'arrêtera pour prendre soin de son compagnon.

Ce n'est pas comme un chien de compagnie que tu choisis d'adopter. Je peux maintenant aller où je veux, quand je le veux. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. J'ai réussi à aller au cégep, à avoir mon premier travail.

Être forcé de parcourir une longue route avec un chien ou un chat malade ou blessé est un pari risqué, selon le président de l'Ordre des médecins vétérinaires, le Dr Gaston Rioux.

Publicité

Si les animaux ne reçoivent pas les soins nécessaires quand c'est le temps, leurs conditions vont continuer à s'aggraver , prévient-il.

La détresse des vétérinaires

La surcharge de travail et la difficile conciliation travail-famille-loisir sont à l'origine de détresse chez les vétérinaires, et ce, partout au pays.

C'est l'une des professions avec le taux de suicide le plus élevé , déclare Marie-Noëlle Morin. L'affirmation est appuyée par une étude d'Angelo Soares, sociologue et professeur titulaire au Département d'organisation et ressources humaines de l'Université du Québec à Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Il est impossible pour la clinique vétérinaire de Sept-Îles de récupérer la clientèle de Baie-Comeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Dans l'ensemble du Canada, la situation est la même : les statistiques fournies par l'Association canadienne des médecins vétérinaires montrent qu'un vétérinaire sur cinq a déclaré avoir des idées suicidaires, et que 50 % souffrent de détresse psychologique.

Une situation plus rose à l'avenir?

L'Ordre des médecins vétérinaires a espoir que des solutions à la pénurie de vétérinaires en région sont en route, mais elles prendront du temps à arriver, avise le Dr Gaston Rioux.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Gaston Rioux, voit le phénomène de manque de vétérinaires se produire aussi en Gaspésie et en Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

À l'automne 2024, il y a une cohorte de 24 étudiants qui vont faire leur entrée au campus satellite de Rimouski, qui auront un profil 'région'. Cette initiative aura de bons résultats, mais évidemment, les premiers diplômés seront sur le marché du travail en 2029 , rappelle-t-il.

Selon Dr Marie-Noëlle Morin, ces solutions sont trop peu, trop tard.

Publicité

D'ici la fermeture de la clinique, la vétérinaire assure à ses clients que les meilleurs soins possibles seront prodigués à leurs animaux de compagnie.

L'été prochain, il ne restera que deux cliniques vétérinaires pour desservir les 90 000 habitants de la Côte-Nord.

D'après les informations de Renaud Chicoine-McKenzie