Une hausse de 2,5 % de l’impôt foncier à prévoir à Ottawa en 2024

Le conseil municipal d’Ottawa a déposé mercredi le budget préliminaire de la Ville pour 2024 qui prévoit une hausse de 2,5 % de l'impôt foncier. Estimé à 5,8 milliards de dollars, l'exercice financier prévoit des investissements dans certains services communautaires, en sécurité, en matière de logement et de transport.

Cette hausse des taxes municipales correspond à l'objectif que s'était fixé le maire Mark Sutcliffe pour les deux premiers budgets de son mandat. Il a d’ailleurs déclaré que le budget comprenant un fonds de fonctionnement de 4,6 milliards de dollars et des programmes d'investissement de 1,24 milliard de dollars axé sur les priorités les plus importantes et les plus urgentes de la ville.

À 2,5 %, l'augmentation de l'impôt foncier serait de 105 $ pour le propriétaire moyen d'une résidence en zone urbaine et de 86 $ pour le propriétaire moyen d'une résidence en zone rurale.

Nous avons tous entendu les habitants nous dire qu'ils luttent contre l'augmentation des coûts. Ils ne veulent pas que nous alourdissions leur fardeau par de fortes augmentations d'impôts , souligne le maire d’Ottawa.

À 2,5 %, l’augmentation de l’impôt foncier serait de 105 $ pour le propriétaire moyen d’une résidence en zone urbaine et de 86 $ pour le propriétaire moyen d’une résidence en zone rurale. Cette augmentation, combinée aux revenus générés par les logements construits l'année dernière, permettra à la Ville de percevoir 220 millions de dollars de recettes supplémentaires, selon M. Sutcliffe.

Un accent sur les services en français

Le maire d’Ottawa explique que le prochain budget prévoit aussi une augmentation d’environ 216 000 dollars pour les services en français. Cette somme sera injectée notamment dans les services de traduction lors de réunion de conseil ou de comité.

Mark Sutcliffe annonce également 125 nouvelles places de garderies francophones communautaires, entre 2023 et 2026.

Le défi d'OC Transpo

Le budget 2024 prévoit l'ajout 31 millions de dollars à l'enveloppe destinée à OC Transpo. Le maire d’Ottawa confie d'ailleurs avoir identifié 10 millions de dollars d'économies dans les finances de son réseau de transports en commun. Pour lui, cette économie a été réalisée, entre autres, grâce à la réaffectation des itinéraires sous-utilisés et peu performants vers un service plus fiable.

Malgré une baisse significative de la fréquentation et des recettes, et sans le soutien d'autres niveaux de gouvernement, nous continuons à investir massivement dans les transports publics , explique M. Sutcliffe. Il précise que les transports en commun restent une priorité absolue .

Le projet de budget ajoute 31millions de dollars à OC Transpo.

Mark Sutcliffe a également mis l'accent sur les investissements qui sont prévus dans le domaine du logement, notamment avec l'augmentation des fonds destinés aux logements abordables et de transition. Un total de 900 millions de dollars sera consacré à l’entretien des infrastructures. Les dépenses pour les trottoirs seront d'ailleurs doublées.

Environ 100 millions de dollars seront consacrés à la rénovation des routes et 20 millions de dollars pour la réfection du chemin Greenbank, une priorité pour le conseiller municipal de Barrhaven Ouest, David Hill.

Le budget prévoit aussi 66,4 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre de loisirs dans le quartier Riverside Sud. Au total, les dépenses d'investissement pour 2024 sont estimées à 1,24 milliard de dollars.

13,4 millions de plus pour la Police

La Commission de services policiers d'Ottawa a également déposé une ébauche de budget de fonctionnement de 415,5 millions de dollars, soit une augmentation de 13,4 millions de dollars par rapport au budget de cette année qui s'achève.

Eric Stubbs, chef du Service de police d'Ottawa (SPO).

Pour le chef du Service de police d'Ottawa (SPO), Eric Stubbs, il faudrait un budget plus important pour faire face à l'augmentation des taux de criminalité et des appels de service, ainsi que l'augmentation des manifestations à Ottawa.

Cette augmentation permettra aussi de recruter une soixantaine de policiers pour répondre aux nombreuses demandes des Ottaviens.

L'ébauche du budget devra être envoyée aux comités pour un examen détaillé, avant de revenir au conseil pour approbation le 6 décembre.