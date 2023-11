Un conseil municipal tendu à Percé

Des résidents de la Ville de Percé qui assistaient au conseil municipal mardi soir ont exprimé leurs inquiétudes face à la suspension d’un membre de l’administration municipale en raison d’une enquête.

La personne suspendue avec solde est le directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire de la Ville de Percé, Ghislain Pitre, qui est aussi le conjoint de la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

La Ville de Percé a eu vent de certaines allégations à son sujet, sans toutefois avoir aucune preuve, mais ce sont des allégations sérieuses , a expliqué le procureur de la Ville de Percé, Simon Cossette-Lachance.

Simon Cossette-Lachance a indiqué à la trentaine de personnes présentes lors de l’assemblée publique qu’une firme externe, sans lien avec la Gaspésie, avait été embauchée pour faire la lumière sur les allégations.

La mairesse Cathy Poirier a été exclue des discussions ayant mené à la suspension de Ghislain Pitre, a tenu à préciser le procureur de Percé.

Ça ne regarde pas le politique, ça regarde l’administratif et d’ailleurs, madame la mairesse a été exclue totalement de la décision. On lui a plutôt annoncé la décision. Elle n’a pas fait d’ingérence et elle ne s’est pas immiscée dans le processus , a indiqué Simon Cossette-Lachance.

Ouvrir en mode plein écran Simon Cossette-Lachance, procureur de la Ville de Percé, a répondu aux questions des citoyens. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, quelques citoyens ont tout de même émis des préoccupations. Comme citoyenne, je me questionne quand même, au niveau de l’éthique , a lancé la résidente de Percé, Véronique Lambert.

Quand une personne, comme maire, se retrouve dans une situation particulière, comme celle-ci, on peut se permettre de douter de l’impartialité de la mairesse par rapport aux informations qui peuvent circuler , a-t-elle ajouté.

Véronique Lambert a d'ailleurs interpellé directement Cathy Poirier. On est plusieurs citoyens à se demander : qu’est-ce que vous faites ici ce soir ? Juste au point de vue de l’éthique.

Ouvrir en mode plein écran Véronique Lambert a demandé la démission de la mairesse. Photo : Radio-Canada

C'est Simon Cossette-Lachance qui a répondu au nom de la Ville de Percé.

Publicité

Il n’y a aucune obligation légale, ça a été vérifié par plusieurs avocats. Il n’y a pas de situation de conflit d’intérêts puisque la mairesse est exclue et que c’est purement administratif. Ça ne la regarde pas elle-même, il n’y a aucune allégation d’ailleurs qui la regarde et c’est une enquête externe , a précisé Simon Cossette-Lachance.

Des résidents ont tout de même demandé la démission de Cathy Poirier. Certains ont établi un parallèle avec le maire de Toronto, John Tory, qui a quitté la mairie de Toronto en raison d’une liaison extraconjugale avec une employée.

La Ville n’a pas précisé le temps que durera l’enquête administrative, les frais encourus par l’embauche de la firme externe, le nom de la firme externe, ni si les résultats de l’externe seront dévoilés au public.

Consultations publiques sur la redevance touristique

Le sujet de la redevance touristique a aussi créé quelques discussions animées.

La Ville de Percé souhaite que les commerçants prélèvent une redevance pour payer ses infrastructures vieillissantes, mais quelques commerçants s’y opposent et ont contesté en cour l’imposition de cette mesure.

Ouvrir en mode plein écran Le sujet de l'imposition du redevance touristique à Percé demeure un motif de controverse entre la Municipalité et des citoyens. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En juin, la Cour supérieure a trouvé que la redevance touristique n’était pas légale. La Ville de Percé a décidé de porter le jugement en appel, mais elle s’est aussi engagée à tenir des consultations publiques sur le sujet.

Ouvrir en mode plein écran La résidente de Percé, Christine Côté, s'est dite étonnée de la nouvelle facture dans le dossier de la redevance. Photo : Radio-Canada

Mardi, lors du conseil municipal, la Ville a annoncé que les consultations allaient se dérouler en novembre et qu’elle avait retenu les services de la firme Lelièvre Conseils pour tenir les consultations au coût de 6000 $.

La décision municipal n'a pas plu à tous. Il me semble que la redevance n’allait rien coûter aux citoyens ? , a lancé la résidente Christine Côté.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Luc Arbour estime que la Ville devrait attendre le jugement de la Cour supérieure. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le résident Jean-Luc Arbour aimerait mieux que la Ville attende le jugement de la Cour supérieure avant de consulter la population. On peux-tu retarder jusqu’à tant que le verdict sorte? Je pense que ce serait la meilleure chose à faire , a commenté M. Arbour.

Publicité

Les dates des consultations publiques sur la redevance devraient être annoncées dans les jours à venir. La Ville prévoit cinq rencontres.

Recharge de plage d’urgence

La Ville de Percé a aussi autorisé mardi soir des travaux d’urgence pour une recharge de plage à l’Anse du Sud.

Un montant d’un peu plus de 1,9 M$ est octroyé à l’entreprise Sani-Sable pour des travaux qui devraient débuter au cours des prochains jours et s'étendre sur cinq semaines.

Ce sont des travaux d’urgence, temporaires, et il y aura au cours de la prochaine année, une autre recharge qui va se faire sur le même site pour une durée de vie plus longue , a indiqué Cathy Poirier.

Le ministère de la Sécurité publique défrayera les coûts de la facture.