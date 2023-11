La Ville de Trois-Rivières vend l’un de ses immeubles à perte

La Ville de Trois-Rivières se départit à perte d'un immeuble qu’elle possède au centre-ville. Le bâtiment qui loge la Caisse Desjardins et des employés municipaux, avait été acheté par la Ville en 2016 pour 1,5 million de dollars. Aujourd’hui, elle le vend à Olymbec pour 1,2 million, soit pour 300 000 $ de moins qu’à l’achat.

Pour plusieurs conseillers, la vente à perte constitue un non sens. Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, n’a d'ailleurs pas mâché ses mots en demandant le vote. On ne me rentrera jamais dans ma petite tête de propriétaire d’immeuble, que quand j’achète un immeuble, huit ans plus tard, je le vends moins cher.

Je ne peux pas cautionner, en gestionnaire de fonds publics, de vendre un immeuble moins cher que [...] sa valeur au marché et surtout la valeur à laquelle on l’a acheté. Ça veut dire que dans le temps on s’est fait fourrer en bon québécois, parce qu’on l’aurait acheté trop cher.

La valeur de l’immeuble a été évaluée à 1,450 million de dollars par la Ville.

Des conseillers auraient souhaité que d’autres options soient considérées avant la vente, comme des logements sociaux ou une garderie, en mentionnant son emplacement clé et la possibilité de récolter davantage d’impôts fonciers si de nouveaux bâtiments étaient construits à la place des stationnements.

On doit fournir des leviers de développement d’habitation collective et là on en a un ici.

Considérant que le manque de logements sociaux est très flagrant et le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres, moi j’ai de la misère à justifier de se départir de ces terrains-là, qui pourraient servir à cette cause-là , a affirmé Richard W. Dober, conseiller du district concerné, soit Marie-de-l’Incarnation.

La Caisse Desjardins est actuellement l’un des locataires de l’immeuble et possède un bail pour encore plusieurs années.