Les organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent s’inquiètent de la centralisation prévue dans le cadre de la réforme de la santé du ministre Christian Dubé. Ils craignent notamment de perdre le lien régional existant avec le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Des représentants de la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent (TROC) ont tenu une conférence de presse mercredi pour faire part de ces craintes.

Le projet de loi 15, qui vise à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, prévoit notamment la création de l’agence Santé Québec. Cela signifiera du même coup la fin des CISSS et des CIUSSS qui seront englobés dans la nouvelle structure.

La coordonnatrice de la TROC , Émilie Saint-Pierre, a notamment dit être préoccupée par la centralisation du financement des organismes communautaires. Selon elle, la réforme changera la structure de gouvernance.

Publicité

Or, les organismes communautaires de la région font actuellement affaire directement avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour la majeure partie de leur financement.

Avec la réforme, on sait que le programme de financement va être maintenu, mais on ne sait pas s’il sera personnalisé. On ne sait pas si on pourra parler directement au CISSS , ajoute Mme Saint-Pierre.

Les organismes communautaires craignent également la privatisation du système de la santé. Québec solidaire a d'ailleurs interpellé le ministre Dubé à ce sujet plus tôt cette année.

Avec les structures qui sont modifiées, on a une crainte pour un élargissement et une accentuation de la privatisation de notre système de santé , indique la coordonnatrice.

Plus de prévention demandée

Mme Saint-Pierre estime aussi que le gouvernement actuel ne travaille pas suffisamment à faire de la prévention, mais davantage à répondre à des crises .

Publicité

Elle cite en exemple l’argent investi récemment en itinérance ou encore pour aider les banques alimentaires. Si on travaillait en prévention, on ne se retrouverait pas avec des crises comme ça à gérer , croit-elle.

Malheureusement, la tendance du gouvernement actuellement, c’est d’investir en fonction de l’actualité, en fonction des problématiques. Le problème, c’est qu’on ne travaille pas dans une vision globale , déplore-t-elle.

Jeudi, la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, tient d'ailleurs un forum citoyen à Rimouski dans le cadre d'une tournée nationale. La rencontre a pour but d'identifier les attentes et préférences de la population à l’égard du système de santé et de services sociaux.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux