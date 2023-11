La poutine à la rescousse d’un restaurant maghrébin en manque de clients à Shippagan

Le restaurant Chez Aicha, qui a ouvert ses portes l'an dernier à Shippagan dans la Péninsule acadienne, a lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux pour tenter d'attirer des clients. Même si l'achalandage n'est pas encore satisfaisant aux yeux du propriétaire de ce restaurant maghrébin, celui-ci veut tout faire pour que les choses fonctionnent.

Mercredi, à l'heure du dîner, il n'y a que quatre clients dans le restaurant. Quarante-huit heures plus tôt, le propriétaire avait lancé un appel au public.

Ouvrir en mode plein écran Michel Chiasson et Jocelyne Thériault, qui mangeaient pour la première fois Chez Aicha, ont adoré l'expérience. Photo : Radio-Canada

C'est la première fois que je viens ici , indique Jocelyne Thériault, de Caraquet. Je vais sûrement revenir, c'était vraiment bon.

Son ami, Michel Chiasson, de Bertrand, est du même avis. C'était un ragoût au bœuf avec des pois chiches , dit-il. C'était vraiment très bon.

Ces clients satisfaits ont été interpellés par le message du propriétaire.

On s'est dit qu'on allait les encourager dans leur nouvelle entreprise. Ça donne un nouveau souffle pour les entreprises dans la Péninsule acadienne.

Une diminution « inexplicable »

Le propriétaire d'origine marocaine, Hakim Moukhfi, se pose des questions sur ce qui pourrait expliquer la diminution de sa clientèle depuis l'été.

Ouvrir en mode plein écran Hakim Moukhfi, propriétaire du restaurant Chez Aicha, à Shippagan, se pose des questions au sujet de la diminution de la clientèle. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Est-ce qu'on a fait des erreurs avec la population , se demande-t-il. On a eu vraiment une baisse de fréquentation qui est inexplicable. On n'a pas de problème de salubrité ni de prix. On s'aligne à peu près comme tout restaurant. La seule particularité c'est que c'est de la nourriture que vous ne pouvez pas manger ailleurs dans tout le Nouveau-Brunswick. C'est la nourriture typiquement algérienne.

La poutine à la rescousse

Aux grands maux, les grands remèdes : Chez Aicha modifie son menu.

On va toucher la clientèle qui cherche la nourriture traditionnelle , explique le propriétaire. On va ajouter les hamburgers, les cheeseburgers, les frites et poutines. C'est encore un autre effort qu'on fait pour satisfaire l'ensemble de la clientèle en fonction des goûts. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts.

Il s'apprête même à frapper un grand coup gastronomique en concoctant un nouveau mets aux saveurs maghrébines.