Un nouvel outil pour donner du répit aux proches aidants

Un projet pilote développé à Rivière-du-Loup pour offrir du répit aux proches aidants sera bientôt disponible dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. La plateforme Répit Aidant permettra aux proches aidants d'entrer en contact avec des bénévoles.

Selon Linda Linise, une des responsables de la plateforme, l'objectif n'est pas d'éclipser le travail des organismes communautaires qui sont déjà bien implantés dans la région.

Mme Linise, qui est également directrice générale d'Entraidant, explique que ce nouvel outil vise à répondre aux besoins de proches aidants qui ont des horaires atypiques.

En plus de la MRC de Rivière-du-Loup, le service est disponible depuis quelques mois au Témiscouata, au Kamouraska et dans les environs de Rimouski.

Au total, ce sont plus de 200 proches aidants et accompagnateurs qui se sont inscrits sur la plateforme. L'ensemble des proches aidants et des accompagnateurs a été recommandé jusqu'à présent par le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

En faisant une recherche sur notre site web, un proche aidant peut trouver la liste des accompagnateurs disponibles et qualifiés à un moment précis pour un répit.

Semaine nationale des proches aidants

En cette semaine nationale des personnes proches aidantes, la responsable de l'organisme L'Appui, au Bas-Saint-Laurent, Geneviève Deschênes, souligne que du travail demeure pour faire connaître ce qui définit un proche aidant et les services qui leur sont offerts.

On associe souvent encore les proches aidants aux personnes âgées, alors que la définition est beaucoup plus vaste.

Elle rappelle qu'une mère qui vient en aide à son fils aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme est autant une proche aidante qu'un enfant qui s'occupe de sa mère qui souffre d'Alzheimer. Souvent très impliqués émotionnellement, ces aidants doivent également prendre soin d'eux.

Selon Geneviève Deschênes, de nombreux services sont disponibles pour eux au Bas-Saint-Laurent, que ce soit pour du répit, de la formation, ou encore, des groupes de soutien. Il faut que le système reconnaisse ces personnes, mais il faut aussi que ces personnes-là se reconnaissent comme proche aidant.

Elle salue le travail effectué par les promoteurs de la plateforme. Selon elle, cette nouvelle offre peut être complémentaire à celle des organismes déjà implantés dans la région.

Quant aux promoteurs de l'outil Répit Aidant, ils comptent la rendre accessible pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent au début de 2024. Des démarches ont également été entreprises dans d'autres régions du Québec pour élargir l'offre.