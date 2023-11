Hémorragie municipale au Québec

L'arène municipale continue de se vider, deux ans après les dernières élections municipales au Québec. Pas moins de 552 élections partielles ont été organisées depuis novembre 2021 dans la province, et c'est au Bas-Saint-Laurent que la saignée est la plus importante.

Depuis les dernières élections, 126 élus bas-laurentiens ont quitté le monde municipal, l'équivalent de 15,7 % des élus de la région.

Ces départs ont forcé la tenue de 85 élections partielles, dont 42 depuis janvier, ce qui fait du Bas-Saint-Laurent la région où les conseils municipaux se vident le plus au Québec, d'après des données fournies par Élections Québec.

Une tendance qui est loin de toucher seulement le Bas-Saint-Laurent, à en croire les chiffres de janvier dernier qui faisaient état de 311 départs au Québec depuis les élections du 7 novembre 2021.

Toutefois, il faut savoir qu'Élections Québec ne recense pas les raisons qui justifient ces départs. Certaines sont des démissions, tandis que d'autres s'expliquent par des décès, comme celui du maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellet, qui s'est éteint en juillet après avoir dirigé la municipalité pendant près de 10 ans.

En l'espace de deux ans, on bat tous les records d'élections partielles qu'on a vécus par le passé , constate tristement Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui qualifie ces chiffres d'inquiétants.

Ouvrir en mode plein écran À Sainte-Paule, en Matanie, le dossier de l'aménagement du lac du Portage fait couler tellement d'encre que trois conseillères municipales ont quitté leurs fonctions en août, alors que la municipalité était déjà la proie de vives tensions. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

De voir qu'il y a des gens qui démissionnent, généralement, je ne suis pas surpris , réagit pour sa part Bruno Paradis, président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL). La nature des postes, je pense que ça a beaucoup changé, ce sont d'énormes responsabilités , poursuit-il, suggérant que les chiffres élevés au Bas-Saint-Laurent s'expliqueraient par la grandeur et la densité du territoire.

Souvent, les milieux n'ont pas les moyens financiers pour faire face aux réalités de nos territoires.

Tensions, intimidation et surcharge de travail expliqueraient sans surprise cette vague de départs, énumère Jacques Demers, qui est aussi maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. L'élu a souvent commenté les défis que représentent le fait de diriger des municipalités, petites comme grandes, confrontées à plusieurs problématiques, tantôt sociales, tantôt économiques.

Le casse-tête des milieux tissés serrés

Vivre dans des municipalités où tout le monde se connaît peut certes venir avec ses avantages, mais peut aussi devenir rapidement un écueil en politique municipale.

Parlez-en aux élus de Pohénégamook, dans le Témiscouata, qui tentent tant bien que mal de trouver un déneigeur à l'approche de l'hiver.

Le maire n'a pu prendre part à l'étude du seul soumissionnaire de l'appel d'offres, puisque son frère est l'un des actionnaires de l'entreprise, tout comme la conseillère municipale Diane Bouchard, qui a préféré remettre sa démission pour dissiper toute apparence de conflit d'intérêts.

Ouvrir en mode plein écran Trouver un déneigeur à Pohénégamook s'avère plus compliqué que prévu. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il y a une problématique pour les petits milieux au niveau de l'obtention de soumissions , reconnaissait le directeur général de la Ville, Simon Grenier, en entrevue le mois dernier. Dans un communiqué, les autorités pohénégamookoises avaient alors appelé à une réflexion sur l’implication d’élus entrepreneurs en politique municipale, dans un contexte difficile de recrutement de conseillers municipaux .

Parce que dans les plus petites municipalités, respecter un code de déontologie peut revenir à marcher sur des œufs quand on fait appel à la seule épicerie, au seul dépanneur ou à la seule station-service du village. C'est pas quelque chose qui incite les gens à se présenter, et souvent, ce sont des acteurs importants pour une communauté, donc on perd des ressources vraiment intéressantes , déplore le président de la TREMBSL , Bruno Paradis.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, préfet de la MRC de La Mitis et maire de Price, Bruno Paradis (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

C'est justement l'un des chevaux de bataille de la FQM , qui dit multiplier les interventions auprès du ministère des Affaires municipales pour alléger les exigences en matière de conflit d'intérêts. Par exemple, un conseiller impliqué dans une décision pourrait être écarté des délibérations, sans pour autant avoir à démissionner.

Il faut trouver la méthode légale pour leur permettre de siéger, insiste Jacques Demers. C'est souvent des entreprises auxquelles on tient beaucoup, et on est fier de voir ces élus-là impliqués dans nos conseils municipaux.

Il ne faut surtout pas que ça soit des coûts supplémentaires pour la Municipalité qui a à se déplacer à des dizaines de kilomètres pour aller faire le plein d'essence parce qu'elle ne peut pas le faire localement.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley (Photo d'archives) Photo : Fédération québécoise des municipalités

S'ajoute à ce jeu d'équilibriste un climat où les injures et les menaces entre élus et citoyens deviennent coutume dans plusieurs municipalités. À cet égard, le président de la FQM rappelle qu'elles ont désormais accès à une assurance pour entamer des poursuites judiciaires envers des citoyens qui intimideraient ou harcèleraient des élus.

Avec les médias sociaux, la pression est de plus en plus grande aussi , ajoute Bruno Paradis, faisant écho aux nombreuses incivilités dont il dit avoir été victime au fil de sa carrière.

Des démissions coûteuses

Il va sans dire que les municipalités ne peuvent pas se permettre de perdre des élus. Organiser des élections partielles est une longue et onéreuse procédure, qui monopolise bien souvent leurs ressources.

Jacques Demers cite en exemple la nomination d'un président des élections (souvent le directeur général), qui doit du jour au lendemain alourdir sa tâche de travail, mais aussi la confection des listes électorales et des districts municipaux. Tout cela, avec des effectifs réduits et une facture qui peut s'élever à plusieurs milliers de dollars.

On n'est pas en train de travailler d'autres dossiers à ces moments-là, et ce ne sont pas toutes les municipalités qui emploient des gens à temps plein, donc on vient rajouter des heures supplémentaires , illustre le président de la FQM .

Ouvrir en mode plein écran Les élections partielles à Sept-Îles pour combler le poste de maire et de deux conseillers municipaux pourraient coûter plus de 100 000 dollars à la Ville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

À Sept-Îles, le conseil municipal a prévu un budget de 136 000 dollars pour organiser les élections partielles de dimanche. Fait assez inusité, la Ville a dû dépenser près de 10 000 dollars simplement pour annoncer la démission du maire, faute d'employés au moment de l'annonce.

Des formations suffisantes?

Ouvrir en mode plein écran Le village de Blanc-Sablon, en Basse-Côte-Nord, devra élire un troisième maire en deux ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Lorsque le maire de Blanc-Sablon, Andrew Etheridge, a été le deuxième en deux ans à avoir remis sa démission dans la municipalité de la Basse-Côte-Nord, il montrait du doigt un manque de formation dans le domaine municipal. À part les formations à l’éthique, il y avait peu pour nous apprendre ce qu'un maire fait d'une journée à l'autre , avait-il écrit à Radio-Canada.

C'est rare que la personne qui est là depuis un an ou deux puisse déjà avoir été chercher toutes les formations , rétorque Jacques Demers, qui juge les ateliers à la portée des élus suffisants.

Cela dit, le président de la FQM souhaiterait que les candidats aux élections municipales soient formés avant d'être élus. Il faut que les gens comprennent bien dans quoi ils s'embarquent.

Si la formation est nécessaire, davantage pourrait être fait dans l'accompagnement psychologique des élus, d'après Bruno Paradis, surtout dans un contexte où leur santé mentale est mise à mal. Ce n'est pas un emploi, c'est une fonction, rappelle-t-il. On n'a pas d'assurances, pas d'accompagnement psychologique.